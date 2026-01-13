Ситуация на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого — Yasno
Ситуация с энергоснабжением на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого берега.
Об этом в Facebook написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
«Каков статус в столице сейчас. Весь город находится в экстренных отключениях. Если очень упрощать, то ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега», — написал Коваленко.
«Большое количество заявок идет на сети о проблемах со светом. Надо понимать, что ресурс бригад ограничен. И получается так, что примерно 70% выездов — это условно ошибочные. То есть люди делают заявки, потому что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах», — отметил он.
По его словам, только 30% - это реальные проблемы, где нужно вмешательство бригад сетей.
«Очень прошу оставлять заявки реальные. Потому что очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он реально нужен», — подытожил он.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принимает меры для возобновления полноценного энергообеспечения после новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры. Правительство координирует действия по торговым сетям. Ситуация с обеспечением населения продуктами питания находится под контролем.
В районах Киева, где есть самые большие проблемы с электропитанием, по поручению правительства, ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности.
