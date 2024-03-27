Швейцарские банки начали закрывать счета граждан россии — Finance.ua

Швейцарские банки начали закрывать счета граждан россии Сегодня 20:30 — Фондовый рынок

Швейцарские банки начали закрывать счета граждан россии

Банки Швейцарии начали закрывать счета клиентам с российским гражданством, даже если у них одновременно есть паспорт другой страны.

По информации управляющего партнера швейцарского юридического бюро Leolex Романа Кудинова, с проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством. Все они платят налоги в Швейцарии, в россии никаких доходов не получают и налогов не платят.

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Партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова рассказала, что в настоящее время швейцарские банки рассматривают любые связи своих клиентов с россией, даже разовое перечисление средств родственникам в россии при отсутствии российского паспорта.

Также один из швейцарских банков отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, сохранившим российский паспорт, рассказал руководитель банковской практики юридической компании Amond&Smith Иван Тихоненок. По его словам, банки потребовали документально подтвердить отказ от российского гражданства для дальнейшего взаимодействия с клиентами фирмы.

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Еще один банк закрыл счет клиенту одной из российских консалтинговых компаний, имеющему гражданство россии и вид на жительство в Швейцарии, сообщил источник в этой компании.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян отметил, что решение отдельных банков Швейцарии закрывать счета россиянам с двойным гражданством обусловлено комплаенс-рассуждениями (т.е. необходимостью отвечать любым внутренним или внешним требованиям или нормам). Он отметил, что наличие у клиента российского паспорта заставляет банки тратить ресурсы на дополнительные проверки.

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Как отмечается, российский паспорт становится в Швейцарии «черной меткой» из-за того, что местные банки боятся вторичных санкций. По словам источника среди брокеров, кредитные организации относят клиентов с гражданством россии к категории высокого риска и могут вводить для них специальные условия обслуживания, например повышенные комиссии.

Ранее в 2022—2023 годах швейцарские банки закрыли счета российских клиентов, на которых было менее $1 млн, а для новых клиентов из россии подняли порог входа до $5−10 млн. После этого зажиточные россияне стали получать местный ВНЖ, но теперь банки смотрят не только на наличие вида на жительство и даже не на швейцарский паспорт, а в первую очередь на то, получает ли клиент какой-то доход в россии и платит ли там налоги.

Укрінформ По материалам:

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