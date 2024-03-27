Samsung Pay прекратит работу с российскими картами «Мир» — Finance.ua
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Samsung Pay прекратит работу с российскими картами «Мир»

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Samsung Pay прекратит работу с российскими картами «Мир»
Samsung Pay прекратит работу с российскими картами «Мир»
Платежная система для мобильных устройств Samsung Pay прекратит работу с картами российской платежной системы «Мир».
Об этом сообщается на сайте компании.
«С 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „Мир“ в Samsung Pay будет недоступно», — написано в заявлении.
Все карты, привязанные к Samsung Pay, будут автоматически отвязаны 3 апреля.
Напомним, карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и ​​POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.
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Кроме того, в феврале 2024 года Министерство финансов США в рамках масштабного пакета санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину объявило об ограничениях против российской платежной системы «Мир».
Под американские ограничения попало акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК) — государственный оператор платежной системы «Мир», принадлежащий центральному банку россии.
По материалам:
Економічна Правда
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