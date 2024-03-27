Samsung Pay прекратит работу с российскими картами «Мир» — Finance.ua

Samsung Pay прекратит работу с российскими картами «Мир» Сегодня 15:14

Samsung Pay прекратит работу с российскими картами «Мир»

Платежная система для мобильных устройств Samsung Pay прекратит работу с картами российской платежной системы «Мир».

Об этом сообщается на сайте компании.

«С 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „Мир“ в Samsung Pay будет недоступно», — написано в заявлении.

Все карты, привязанные к Samsung Pay, будут автоматически отвязаны 3 апреля.

Напомним, карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и ​​POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.

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Кроме того, в феврале 2024 года Министерство финансов США в рамках масштабного пакета санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину объявило об ограничениях против российской платежной системы «Мир».

Под американские ограничения попало акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК) — государственный оператор платежной системы «Мир», принадлежащий центральному банку россии.

Економічна Правда По материалам:

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