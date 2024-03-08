В Украине растет количество банковских карт — Finance.ua

В Украине растет количество банковских карт Сегодня 09:34 — Финтех и Карты

В Украине растет количество банковских карт

В 2023 году в Украине увеличилось общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями. По состоянию на январь 2024 г. оно достигло 115,1 млн. Это на 5% больше по сравнению с итогами 2022 года.

Об этом свидетельствует анализ Национального банка.

За 2023 год количество платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по сравнению с 2022 годом увеличилось на четверть (25,1%) — до 449,5 тыс. [из них 445,9 тыс. шт. (99,2%) — бесконтактные терминалы]. Это превышает количество платежных терминалов к концу довоенного 2021 года на 5,4%. То есть терминальная сеть в Украине по количеству полностью восстановилась от потерь первого года полномасштабного вторжения.

Инфографика: НБУ

Количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, в частности в сети Интернет, по итогам 2023 года также почти на четверть (23,7%) превысило довоенный уровень и составило 459,7 тыс. (по состоянию на 31.12.2021 — 371, 6 тыс.).

За 2023 год выросло почти на 2% и количество работающих банкоматов — до 15,8 тыс. В то же время это на 14,4% меньше, чем к концу довоенного 2021 года, что обусловлено временной оккупацией некоторых территорий Украины.

Инфографика: НБУ

Количество платежных карт, которые использовались для осуществления расходных операций в декабре 2023 года, составило 52,1 млн (45,3% эмитированных платежных карт). По сравнению с декабрем 2022 года в декабре 2023 года для осуществления расходных операций использовалось на 12,5% больше платежных карт.

В течение 2023 года продолжалась тенденция прошлых лет по росту количества бесконтактных активных платежных карт. Их количество в декабре 2023 года увеличилось на 17,1% по сравнению с декабрем 2022 года — до 30,6 млн карт. В общей сложности более половины (58,7%) активных платежных карт — бесконтактные.

токенизированные платежные карты (NFC-технология). Так, в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года их количество увеличилось на 57% - до 12,4 млн. То есть токенизирована примерно каждая четвертая активная Также сохраняют свою популярность и(NFC-технология). Так, в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года их количество увеличилось на 57% - до 12,4 млн. То есть токенизирована примерно каждая четвертая активная платежная карта (на конец довоенного 2021 года — только каждая шестая).

В результате около 90% от количества и суммы безналичных операций в торговой сети в 2023 году осуществлялись с использованием бесконтактной технологии оплаты и NFC-технологии.

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