Шведские власти назвали криптокомпании главными организаторами отмывания денег — Finance.ua

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Шведские власти назвали криптокомпании главными организаторами отмывания денег

Криптовалюта
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Шведские власти назвали криптокомпании главными организаторами отмывания денег
Шведские власти назвали криптокомпании главными организаторами отмывания денег
Полицейское управление Швеции и Подразделение финансовой разведки (FIU) классифицировали некоторые криптовалютные фирмы как профессиональных организаторов отмывания денег (PML).
Об этом говорится в недавнем отчете FIU, в котором содержится анализ деятельности таких платформ.
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Ведомство выделило четыре профиля поставщиков услуг. Кроме всего прочего, в него вошли организации, предлагающие обмен активов.
По информации FIU, клиентами таких платформ часто являются владельцы незаконного бизнеса, мошенники и преступники, а также организаторы схем по продаже наркотиков.

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«Некоторых провайдеров можно охарактеризовать как PML — профессиональных организаторов отмывания денег. Спрос на подобные услуги со стороны организованной преступности в Швеции растет. Предоставленный ими сервис имеет ключевое значение для криминальной экономики», — утверждает ведомство.
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В FIU уточнили, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не об известных криптобиржах, которые работают легально.
В отчете содержится призыв к более активному участию и присутствию правоохранительных органов на торговых платформах для прекращения незаконной деятельности.
С другой стороны, шведские власти признали роль платформ, работающих на законных основаниях, в прекращении деятельности по отмыванию денег.
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Власти призвала такие организации отслеживать подозрительные транзакции и принимать необходимые меры, включая замораживание и полную блокировку клиентских аккаунтов.
По материалам:
borgexpert
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