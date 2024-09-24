Роберт Кийосаки: BTC будет стоить $1 млн до 2030 года — Finance.ua

Роберт Кийосаки: BTC будет стоить $1 млн до 2030 года 24.09.2024, 01:25 — Криптовалюта

Роберт Кийосаки: BTC будет стоить $1 млн до 2030 года

Криптоаналитик Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», прогнозирует значительный рост курса биткоина до $500 000 в 2025 году и до $1 миллиона к 2030 году.

Эксперт высказал прогноз, ссылаясь на книгу Джима Рикардса Money GPT, которая анализирует влияние искусственного интеллекта на глобальную финансовую систему.

Рикардс, американский юрист и экономист, утверждает, что искусственный интеллект может подорвать экономическую стабильность, увеличивая риски национальной безопасности и создавая хаотическую финансовую систему. Кийосаки назвал эту книгу «самой важной сегодня», добавляя, что если прогнозы Рикардса верны, биткоин может значительно возрасти в цене.

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Ранее Кийосаки уже прогнозировал экономический крах, что может привести к бычьему тренду на крипторынке. Он также предполагает, что снижение доверия к национальным валютам будет способствовать инвестициям в золото, серебро и биткоин. По его словам, подобные активы станут надежной защитой на фоне глобальных экономических изменений.

Кроме того, Кийосаки предупредил, что курс биткоина может взлететь, если Федеральная резервная система США снизит процентные ставки, поскольку инвесторы начнут избегать менее надежных активов в пользу криптовалют.

noworries По материалам:

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