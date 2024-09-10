Аналитики спрогнозировали рекордное падение Bitcoin — Finance.ua

Аналитики спрогнозировали рекордное падение Bitcoin 10.09.2024, 01:23 — Криптовалюта

Аналитики спрогнозировали рекордное падение Bitcoin

Аналитики 10x Research предполагают, что цена биткоина может упасть до $45 000. В недавнем отчете компании Маркус Тилен, руководитель исследований и основатель 10x Research, перечислил несколько факторов, подтверждающих этот прогноз.

Стоимость BTC находится ниже $55 000, несмотря на достижение нового исторического максимума $73 750 в марте. По мнению 10x Research, эта значительная коррекция была ожидаема из-за изменений среди активных адресов BTC и ряда событий на более широком рынке.

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«Биткоин-адреса достигли пика в ноябре 2023 года и резко снизились после первого квартала 2024 года. Когда количество BTC, удерживаемых краткосрочными владельцами, начало уменьшаться в апреле, а долгосрочные владельцы воспользовались высокими ценами для выхода, это указывало на достижение вершины цикла», — объяснили в 10x Research.

Количество активных адресов в ноябре 2023 г. колебалось в районе 1,2 млн, а к марту этот показатель все еще превышал 1 млн. Сейчас активных адресов стало всего 612 000. Такое снижение активности в сети может говорить о падении интереса или участия в последние месяцы.

На недельном графике BTC/USD видно, что трейдеры вступили в этом месяце с ценами, схожими с ноябрем 2021 года, непосредственно перед началом медвежьего рынка. Ключевая поддержка находится в районе $50 000, и биткоин, вероятно, снова протестирует этот уровень. Если он не устоит, цена BTC может снизиться до $48 338, с возможностью дальнейшего падения до $45 000.

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noworries По материалам:

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