Швейцарская фондовая биржа изучает возможность запуска торговли криптовалютами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцарская фондовая биржа изучает возможность запуска торговли криптовалютами

Криптовалюта
13
Швейцарская фондовая биржа, владельцем которой является SIX Group, изучает возможность создания в Европе площадки для торговли криптовалютами.
Об этом пишет Financial Times.
Группа хочет занять место на рынке, на котором давно доминируют такие компании, как Binance, OKX и Coinbase. Она рассматривает возможность использования своей репутации и продвинутых законов Швейцарии о криптовалютах как приманки для крупных традиционных инвесторов, все больше интересующихся торговлей цифровыми активами.

Курс криптовалют к доллару 💸

«Криптовалюта становится все более и более признанным классом активов, — отмечает Бьорн Сибберн из SIX Group. — Мы видим тенденцию, что все больше и больше глобальных банков и учреждений обращают внимание на криптовалюты».
Биржа изучает возможность создания «платформы, на которой мы сможем облегчить торговлю, будь то спотовая криптовалюта или деривативы», заявил он FT.
Традиционные финансовые компании до сих пор в большинстве своем воздерживались от создания площадок для торговли криптовалютами из-за отсутствия четкого регулирования и опасений по поводу ущерба для их репутации. Однако несколько крупных игроков, таких как Deutsche Boerse, Nomura и Standard Chartered, создали свои криптовалютные биржи, как правило, отдельно от своего основного бизнеса.

Читайте также: Фейковые сделки на криптобиржах: как не попасться на крючок

В то же время биржевой оператор CBOE Global Markets закрыл свою спотовую криптовалютную площадку в этом году, сославшись на отсутствие четкого регулирования. CME Group изучала возможность запуска торговли биткоинами в мае, сообщала тогда FT, но после этого руководство биржи говорило об отсутствии текущих планов по этому направлению.
Хотя цена биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, упала ниже $60 тыс. с рекордного максимума в этом году примерно в $72 тыс., она остается на 40% выше уровня на конец прошлого года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.