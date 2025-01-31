Швеция предоставила Украине свой самый большой пакет военной поддержки на $1,2 млрд — Finance.ua
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Швеция предоставила Украине свой самый большой пакет военной поддержки на $1,2 млрд

Казна и Политика
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Швеция предоставила Украине свой самый большой пакет военной поддержки на $1,2 млрд
Швеция предоставила Украине свой самый большой пакет военной поддержки на $1,2 млрд
Пакет военной помощи Швеции для Украины оценивается в 13,5 млрд шведских крон ($1,22 млрд).
Об этом сообщает министерство обороны Швеции.
Пакет разделен на семь компонентов.
Первый — это предоставление оружия и техники со складов вооруженных сил Швеции, которое затем будет заменено новым оборудованием за 3,3 млрд крон ($298,8 млн):
  • 146 грузовиков;
  • 16 боевых катеров CB 90;
  • 23 боевых модуля морского назначения;
  • 1 миллион боеприпасов калибра 12,7 мм;
  • 1500 противотанковых ракет TOW;
  • 200 единиц противотанковых средств;
  • пехотное снаряжение;
  • средства индивидуальной защиты от химической, биологической, радиологической и ядерной (РХБЯ) защиты.
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Другие направления:
  • закупка за 5,9 млрд крон ($534,1 млн) оборудования для ВСУ, закупленного у шведских и иностранных оборонных компаний;
  • финансовая поддержка на 2,8 млрд крон ($253,5 млн) фондов для закупки военной техники и боеприпасов через созданные государственные коалиции;
  • финансирование на 1 млрд крон ($90,5 млн) производства ракет большой дальности и беспилотников дальнего действия;
  • создание и развитие за 180 млн крон ($16,3 млн) агентства оборонных исследований и реализация обучающей оборонной программы для школьников;
  • финансирование на 650 млн крон ($58,8 млн) ряда учебных инициатив, таких как Interflex для базовой подготовки украинских бойцов;
  • обслуживание на 400 млн крон ($36,2 млн) подаренной шведской техники.
«Военная поддержка Украины со стороны Швеции всегда базируется на потребностях и приоритетах Украины», — заявили в министерстве.
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Благодаря этому восемнадцатому пакету поддержки Швеция предоставила Украине военную поддержку уже на общую сумму 61,9 млрд шведских крон с начала полномасштабного вторжения россии почти три года назад.
Напомним, в ноябре прошлого года Швеция объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 9 млн евро. В него, в частности, вошли два судна с оборудованием для усиления морской безопасности.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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