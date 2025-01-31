Швеция предоставила Украине свой самый большой пакет военной поддержки на $1,2 млрд — Finance.ua

Швеция предоставила Украине свой самый большой пакет военной поддержки на $1,2 млрд Сегодня 10:42 — Казна и Политика

Швеция предоставила Украине свой самый большой пакет военной поддержки на $1,2 млрд

Пакет военной помощи Швеции для Украины оценивается в 13,5 млрд шведских крон ($1,22 млрд).

Об этом сообщает министерство обороны Швеции.

Пакет разделен на семь компонентов.

Первый — это предоставление оружия и техники со складов вооруженных сил Швеции, которое затем будет заменено новым оборудованием за 3,3 млрд крон ($298,8 млн):

146 грузовиков;

16 боевых катеров CB 90;

23 боевых модуля морского назначения;

1 миллион боеприпасов калибра 12,7 мм;

1500 противотанковых ракет TOW;

200 единиц противотанковых средств;

пехотное снаряжение;

средства индивидуальной защиты от химической, биологической, радиологической и ядерной (РХБЯ) защиты.

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Другие направления:

закупка за 5,9 млрд крон ($534,1 млн) оборудования для ВСУ, закупленного у шведских и иностранных оборонных компаний;

финансовая поддержка на 2,8 млрд крон ($253,5 млн) фондов для закупки военной техники и боеприпасов через созданные государственные коалиции;

финансирование на 1 млрд крон ($90,5 млн) производства ракет большой дальности и беспилотников дальнего действия;

создание и развитие за 180 млн крон ($16,3 млн) агентства оборонных исследований и реализация обучающей оборонной программы для школьников;

финансирование на 650 млн крон ($58,8 млн) ряда учебных инициатив, таких как Interflex для базовой подготовки украинских бойцов;

обслуживание на 400 млн крон ($36,2 млн) подаренной шведской техники.

«Военная поддержка Украины со стороны Швеции всегда базируется на потребностях и приоритетах Украины», — заявили в министерстве.

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Благодаря этому восемнадцатому пакету поддержки Швеция предоставила Украине военную поддержку уже на общую сумму 61,9 млрд шведских крон с начала полномасштабного вторжения россии почти три года назад.

Напомним, в ноябре прошлого года Швеция объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 9 млн евро. В него, в частности, вошли два судна с оборудованием для усиления морской безопасности.

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