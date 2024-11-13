Швеция выделит не менее 6,9 млрд долларов на военную поддержку Украины — Finance.ua
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Швеция выделит не менее 6,9 млрд долларов на военную поддержку Украины

Казна и Политика
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Швеция выделит минимум 6,9 миллиарда долларов на военную поддержку Украине с 2024 по 2026 год.
Об этом рассказала госсекретарь по развитию международного сотрудничества страны Диана Янсе на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве.
Кроме военной поддержки Швеция выделила почти 100 миллионов долларов на подготовку Украины к зиме, отметила Янсе во время выступления. Эта сумма должна помочь покрыть некоторые потребности нашей страны в зимний период, включая восстановление энергоснабжения.
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Напомним, что Швеция активно помогает Украине. Весной страна анонсировала поставку двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, а в октябре заявила об усилении поддержки Киева.
Кроме того, в сентябре Швеция объявила о намерении передать Украине 17-й пакет помощи с новыми мерами военной поддержки. Его общая сумма составляет 4,6 миллиарда шведских крон (443 миллиона долларов).
По материалам:
УНІАН
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