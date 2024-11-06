Швеция объявила о новом пакете помощи Украине — Finance.ua

Швеция объявила о новом пакете помощи Украине
Швеция предоставит Украине пакет помощи на сумму 9 млн евро. В него, в частности, вошли два судна с оборудованием для усиления морской безопасности.
Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в ходе совместного брифинга с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.
По словам Болина, пакет помощи включает в себя два судна с оборудованием для усиления морской безопасности. Корабли передадут подразделениям Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
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Кроме этого, в пакет входит 40 тысяч защитных масок и респираторов, которые будут использовать представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«Мы наблюдаем за ситуацией и признаем, что Украина борется за весь цивилизованный мир. И мы будем и далее вас всеобъемлющим образом поддерживать, ведь от вас зависит безопасность всей Европы», — отметил шведский министр.
Болин добавил, что Швеция намерена расширять сотрудничество между украинским и шведским министерствами.
«Мы разделяем ваше видение ситуации с безопасностью, которая безусловно имеет влияние и на Швецию. Кроме того, мы хотим перенять ваш опыт, чтобы также усилить наши силы в вопросе безопасности», — отметил он.
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