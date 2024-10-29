Швеция выделяет €63 млн на военную помощь Украине — Finance.ua
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Швеция выделяет €63 млн на военную помощь Украине

Казна и Политика
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Швеция выделяет €63 миллиона на военную помощь Украине из своих предыдущих пакетов поддержки. Из этих денег 20 миллионов евро направят на закупки оборонного оборудования украинского производства.
Об этом сообщила шведская правительственная пресс-служба.
Агентство оборонного материально-технического обеспечения Швеции заключило с Данией соглашение о том, что последняя получит 20 миллионов евро, которые потратят на закупку украинского оружия и техники. Швеция и дальше будет способствовать закупкам по датской модели, ведь увеличение производства в Украине усиливает европейскую оборонно-промышленную базу.
Таким образом, Швеция хочет получить возможность совместно разрабатывать инновационные решения и увеличить потенциал Украины для производства и обслуживания оборонного оборудования.
Еще 43 миллиона евро пойдут на уже начатые многосторонние инициативы для поддержки Вооруженных сил Украины. Среди них — Коалиция истребителей, Коалиция морской безопасности, Коалиция по разминированию и IТ-коалиция.
Также в рамках этой поддержки Швеция внесет вклад в Фонд НАТО для Украины (NATO CAP), который закупает военную технику.
По материалам:
theБабель
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