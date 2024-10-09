Швеция поможет Украине в реформировании системы управления отходами по евростандартам — Finance.ua

Швеция поможет Украине в реформировании системы управления отходами по евростандартам Сегодня 20:12

Правительство Швеции запустило новый проект технической помощи Украине — «Усиление управления бытовыми отходами на 2024−2027 годы», сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Для Украины очень важна помощь Швеции, особенно сейчас, в условиях войны, когда мы боремся за наше будущее. Это будущее также включает в себя чистую окружающую среду и экологическую безопасность. Среди наших приоритетов — усиливать и развивать национальную политику в этих вопросах. Опыт и экспертизу Швеции в сфере управления отходами трудно переоценить, и они действительно ценны нашей стране на пути к ЕС и практическим результатам начатой ​​реформы», — приводятся в сообщении на сайте во вторник слова министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук.

Она обсудила основные направления сотрудничества в рамках проекта с представителями посольства Королевства Швеция в Украине, Ассоциации управления отходами Швеции Avfall Swerige, организации, которая занимается местным самоуправлением и представляет шведские муниципалитеты Salar International, а также командой проекта.

Как сообщается, «Усиление управления бытовыми отходами в Украине на 2024−2027 годы» — многолетняя комплексная программа международной технической помощи, которую будут имплементировать Avfall Swerige и Salar International.

«Программа создана Правительством Швеции как результат достигнутых договоренностей во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию два года назад. Шведские эксперты проанализировали ситуацию с отходами в Украине и определили направления сотрудничества. А в июле текущего года Программа была одобрена Шведским агентством по международному сотрудничеству и развитию SIDA», — говорится в сообщении.

Программа будет состоять из десяти компонентов, которые будут реализовываться на национальном и региональном уровнях.

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