Швеция планирует внедрить многолетнюю программу поддержки гражданского сектора Украины — Finance.ua

Швеция планирует внедрить многолетнюю программу поддержки гражданского сектора Украины Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Швеция планирует внедрить многолетнюю программу поддержки гражданского сектора Украины, Фото: mtu.gov.ua

Правительство Швеции планирует внедрить многолетнюю программу поддержки гражданского сектора Украины, подобную той, которая уже работает на уровне сотрудничества в оборонной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий по итогам встречи вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы со специальным уполномоченным Швеции по вопросам восстановления, бизнеса и развития Украины Ульриком Тидестремом и послом Швеции в Украине Мартином Обергом.

«Благодарен народу и правительству Швеции за всестороннюю поддержку и помощь нашей стране. Кроме продолжения реализации наших совместных проектов, сейчас есть большая задача — постоянное прохождение отопительного сезона. Активно работаем над строительством объектов защиты энергетической инфраструктуры второго и третьего уровня. Среди главных приоритетов — восстановление систем водоснабжения, в частности в городе Николаеве и Николаевской области. Не менее важно обеспечение логистики, поэтому большое внимание уделяем восстановлению мостов и дорог. Приоритетной задачей Министерства также является формирование жилищной политики для внутренне перемещенных лиц. Что касается региональной политики, повестка дня остается неизменной — продолжаем внедрять реформу децентрализации», — подчеркнул Кулеба.

Со своей стороны посол Швеции в Украине Мартин Оберг отметил, что львиная доля международной помощи Швеции предоставляется именно Украине.

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«Пока эта помощь составляет 10% бюджета страны. Мы выделяем средства на военные нужды, а также оказываем помощь гражданскому сектору. Это и гуманитарная помощь, и проекты восстановления инфраструктуры. Также имеем сформированную стратегию финансовой помощи для Украины, где приоритетным является направление энегретики», — сказал посол.

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«Мы будем вводить многолетнюю программу поддержки для гражданского сектора Украины. Аналогичная уже работает для военного сектора. После одобрения шведского парламента планируем увеличить сумму помощи гражданскому сектору. Задача нашего правительства — поддерживать украинский бизнес. Работаем над разработкой инструментария, который поможет шведским предпринимателям без помех работать с украинским бизнесом. Также поощряем шведских предпринимателей импортировать товары из Украины для поддержки украинской экономики Особенно это касается тех компаний, которые не готовы делать значительные инвестиции», — подчеркнул Ульрик Тидестрем.

Глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин выделил главные приоритеты и задачи, стоящие перед Агентством.

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Прежде всего это строительство защитных сооружений на энергетических объектах, строительство социального жилья в регионах, критическая инфраструктура и строительство водопровода в Николаевской области. Также агентство внедряет проекты по обустройству общин солнечными электростанциями. Параллельно с этим в агентстве будут проведены организационные изменения, способствующие большей прозрачности в его работе.

Одним из ключевых направлений деятельности Министерства является региональная политика. На следующий год запланированы существенные изменения на законодательном уровне по надзору за законностью решений в органах местного самоуправления, полномочий органов местного самоуправления и органов государственной исполнительной власти. Кроме того, ведется работа по повышению уровня состоятельности общин, особенно в прифронтовых регионах. Швеция имеет значительный опыт в вопросах децентрализации и проведения фискальной реформы, поэтому мы заинтересованы в масштабировании этого направления", — подчеркнул заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Рябыкин.

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