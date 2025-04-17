Шуляк сообщила, когда должны принять закон о реформе жилищной политики — Finance.ua

Шуляк сообщила, когда должны принять закон о реформе жилищной политики Сегодня 21:00

Шуляк сообщила, когда должны принять закон о реформе жилищной политики

Улучшить ситуацию с решением жилищного вопроса украинцев должны три вещи: принятие законопроекта № 12377, который запустит масштабную реформу жилищной политики, а также модернизация и расширение возможностей «єОселя» параллельно с дальнейшим развитием программы компенсаций «єВідновлення».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк.

По ее словам, принятие законопроекта № 12377 — «Об основных принципах жилищной политики», целью которого является решение жилищных проблем украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ожидают до конца текущего года. Но, несмотря на то, что он является необходимым условием для получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Юкрейн Фасилити, законопроект движется не быстро.

«Чувствуется, что законопроект движется не быстро. Но это можно понять — он отменяет жилищный кодекс, принятый еще в 1983 году, который уже давно не работает. Так, сотни тысяч украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях, которые почти не двигаются — ежегодно выдается в среднем 200 квартир.

В то же время она подчеркнула, что учет квартирных очередей как таковых — достаточно проблематичный вопрос. Да, есть данные относительно 600 тысяч украинцев, стоящих на различных квартирных очередях. Но четких данных, без которых практически невозможно решение их вопроса, нет.

Шуляк объяснила — данные относительно очередей есть только по состоянию на 2015 год. Более того, нет и единой унифицированной статистики по разрушениям жилищного фонда в результате российской вооруженной агрессии. К примеру, Всемирный Банк предоставляет одни цифры, государственный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества — другие, а общины — тоже другие.

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«Мы видим полный хаос по статистике. Следовательно, нам нужно тщательно собрать эти данные, унормировать их. Без этого жилищная реформа невозможна. Сбор и анализ этой информации как раз и предусмотрен законопроектом № 12377. Речь идет о создании и запуске Единой информационно-аналитической системы в сфере жилья. Она, в частности, и позволит получить наиболее точные данные по объемам квартирных очередей. А главное — подобрать варианты решения жилищного вопроса украинцев, стоящих в них», — отметила Шуляк.

Согласно исследованию муниципального жилищного фонда, добавила нардеп, недавно проведенного Институтом жилья, только 7% украинских общин имеют бюджетные ассигнования на жилищные нужды. Соответственно, в целом по Украине сейчас насчитывается не более 100 единиц социального жилья, несмотря на то, что с 2006 года действует Закон о фонде жилья социального назначения.

«В то же время некоторые украинские общины работают в этом направлении, не дожидаясь принятия законопроекта № 12377. В частности, Бородянская община Киевской области, где уже начинают строительство социального жилья для медиков и педагогов. Сейчас там для этого уже оформляют в коммунальную собственность земельный участок площадью 80 соток», — рассказала глава комитета градостроительства.

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Она также добавила, что, кроме принятия законопроекта № 12377, Украине следует усилить антикоррупционные меры, поскольку сфера градостроительства входит в ТОП-сфер с наивысшим уровнем коррупционных проявлений. В частности, это касается выдачи градостроительных условий и ограничений.

«Жилищную сферу можно и нужно реформировать. Однако, если принятия законопроекта № 12377 мы ожидаем до конца текущего года, то положительные изменения в регуляторной среде возможны не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, благодаря цифровизации государственных процессов, позволяющей минимизировать участие чиновников в них, они будут. Третий пункт, важный как в контексте жилищной политики, так и в сфере градостроительства — решение вопроса отсутствия актуальной градостроительной документации. Ожидаем и его», — сообщила Шуляк.

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Парламентарий также отметила, что способствовать решению жилищного вопроса украинцев будет и дальнейшее развитие программы государственной ипотеки «єОселя». В настоящее время она закрывает 97% ипотечного рынка. В то же время нужно понимать, что за счет одной государственной программы не закрыть все жилищные нужды. Особенно учитывая, что в Украине колоссальный дефицит современного и комфортного жилого фонда. Несмотря на это, за два года работы «єОселя» смогла выдать около 16,5 тысячи кредитов.

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