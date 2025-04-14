Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 млн евро на жилье для ВПЛ — Finance.ua

Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 млн евро на жилье для ВПЛ Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 млн евро на жилье для ВПЛ

Украина получит от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) 50 млн евро на финансирование программы льготной ипотеки семьям внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Минразвития подпишет рамочное соглашение на 50 млн евро с Банком развития Совета Европы (БРСЕ) для финансирования программы льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц.

Эти средства позволят обеспечить около 1100 семей ВПЛ доступным жильем уже в течение 2025 года. Программа реализуется Министерством развития общин и территорий в партнерстве с Госмолодежи.

Заемщики из числа ВПЛ могут получить кредиты на жилье под неизменную ставку в 3% годовых на срок до 30 лет с минимальным первым взносом 6% стоимости выбранного ими жилья.

«Это уже второй этап сотрудничества Украины с БРСЕ в рамках проекта „Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц“. Соглашение открывает возможности для дальнейшего масштабирования программы», — говорится в сообщении министерства.

Справка Finance.ua:

Как говорится на сайте Дія, кредит на жилье для ВПЛ предоставляется на срок до 30 лет, но не более чем до достижения заемщиком 65 лет на момент полного погашения кредита. Площадь жилья, на которую можно взять кредит, — не более 52,5 м² на семью из одного или двух человек, дополнительно + 21 м² на каждого следующего члена семьи. Площадь и сумма кредита рассчитывается в зависимости от количества членов семьи, являющихся ВПЛ;

подробнее ознакомиться с условиями кредитования можно на сайте Госмолодежьжилья, по телефону 044 363 10 81 или написав на email: support@molod-kredit.gov.ua.

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