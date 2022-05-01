Шуляк рассказала, кто и на каких условиях может претендовать на компенсацию за разрушенное жилье — Finance.ua
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Шуляк рассказала, кто и на каких условиях может претендовать на компенсацию за разрушенное жилье

Сегодня 15:03Казна и Политика
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Шуляк рассказала, кто и на каких условиях может претендовать на компенсацию за разрушенное жильеШуляк рассказала, кто и на каких условиях может претендовать на компенсацию за разрушенное жилье, www.dailyadvent.com
Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк интервью ZN.UA рассказала продробности законопроекта № 7198 — о компенсации за повреждение или уничтожение недвижимости в результате агрессии россии.
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"Во-первых, документ, о котором мы будем говорить, — инициатива президента Украины. Готовился он вместе с Министерством экономики, Фондом госимущества и народными депутатами. Во-вторых, законопроект прошел через сложное обсуждение всех депутатских фракций и групп. В результате в первом чтении за него проголосовали 307 депутатов. В-третьих, я категорически не воспринимаю обвинения в несвоевременности законопроекта. Люди потеряли дома, им негде жить, не на что опереться и они не должны остаться с горем один на один.
Более того, этим законопроектом мы вообще не говорим предметно о фондах, деньгах, не решаем, кто их будет распределять. Мы говорим сейчас только о том, чтобы заранее, не дожидаясь, когда наступит мир и мы начнем получать международное финансирование, подготовить всю необходимую законодательную базу для восстановления разрушенной страны. Чтобы потом не тратить время на написание и проведение закона через парламент, что может занять минимум 6–9 месяцев", — утверждает она.
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По ее словам, у законопроекта № 7198 абсолютно определены логика и концепция. Там речь идет прежде всего о жилье, которое разрушено и не подлежит восстановлению. Понятно, что для получения репараций от россии нужно будет пройти долгий путь.
«Мы считаем, что государство может и должно позаботиться о таких людях, не дожидаясь процессов в международных судах. Мы не хотим потерять своих людей, которые, оставшись без жилья и работы, просто покинут/не вернутся в Украину. Поэтому и было принято решение работать по законопроекту прямо сейчас, — сказала Шуляк. — Мы концептуально решили, что на компенсацию будут претендовать исключительно граждане Украины. Безусловно, мы понимаем, что есть иностранцы, и их права этим законопроектом будут нарушены. Но в то же время у нас абсолютно нет желания компенсировать потери гражданам российской федерации, которых в Украине много. Учитывая, насколько большие суммы понадобятся на восстановление жилого фонда, мы понимаем, что сами эту историю не потянем и нам придется привлекать международные деньги».
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«При этом мы очень осознанно исключили из процесса компенсации юридическим лицам. Потому что знаем, что юридические лица, которые владеют жилым фондом, это, скорее всего, бизнес. В результате вся коммерческая и промышленная недвижимость из законопроекта исключена. Понятно, что бизнесу сложно во время войны, но людям еще сложнее», — добавила Шуляк.
Она отметила, что пока позиция группы разработчиков не меняется: «Мы уже консолидировали все поданные правки и в ближайшие дни у меня на руках будет сведенная таблица. Ряд норм законопроекта может измениться ко второму чтению, но концептуальные положения — нет».
Еще одна из спорных норм — сумма компенсации не может превышать 150 метров квадратных.
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«Мы поставили такое ограничение сознательно. Благодаря Минцифре и возможности подавать в „Дію“ информационные уведомления о разрушенном и поврежденном жилье, у нас есть возможность анализировать данные. Из тысяч поданных уведомлений, где-то 90 процентов разрушенных квартир эти 150 метров покрывают. Но 150 метров квадратных как ограничение не подходит для разрушенных домов в частном секторе, где большинство домов — 180–250 квадратных метров. И здесь, очевидно, надо пересматривать и увеличивать норму до 250 метров квадратных. Я считаю, что ограничение по метражу должно остаться, государство не сможет компенсировать до каждого квадратного метра все разрушенное в быстрые сроки, — отметила Шуляк. — У нас были примерные расчеты, сколько может понадобиться денег на реализацию всей программы, но сейчас я понимаю, что эти расчеты настолько приблизительные, что их вряд ли стоит брать за основу. Перед нами только постепенно вырисовывается картина в разрезе областей, разрушенных домов, общего метража, проживающих людей и прочего. Которая, к сожалению, еще будет откорректирована результатами войны, которую ведет против нас россия».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Дзеркало Тижня
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