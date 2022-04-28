Сколько квартир нужно внутренним переселенцам? В ОП озвучили планы строительства жилья — Finance.ua
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Сколько квартир нужно внутренним переселенцам? В ОП озвучили планы строительства жилья

Сегодня 13:02Казна и Политика
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Сколько квартир нужно внутренним переселенцам? В ОП озвучили планы строительства жильяСколько квартир нужно внутренним переселенцам? В ОП озвучили планы строительства жилья
В Украине вследствие полномасштабной российско-украинской войны зафиксировано более двух миллионов внутри перемещенных лиц. Для обеспечения их жильем государство должно предоставить около 600 тысяч квартир.
Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей, посвященном восстановлению и модернизации страны.
«Более двух миллионов человек (2 098 677. — Ред.) сменили место своего проживания. Они считаются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Государству, по предварительным данным, необходимо предоставить почти 600 тысяч квартир (599 622) для обеспечения переселенцев жильем», — сказал Тимошенко.
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По его словам, для обеспечения украинцев жильем был выбран подход к строительству новых комплексов и выкуп уже готовых квартир во всех регионах Украины. Он подчеркнул, что готовые квартиры обязательно должны быть с ремонтом, сантехникой и необходимой мебелью.
Заместитель руководителя ОП отметил, что в течение текущего года планируется предоставить более 53 тысяч квартир, что закроет потребность 186 тысяч переселенцев.
В то же время, новое жилье будет построено в 15 областях и г. Киев. Тимошенко рассказал, что до конца 2022 года планируется построить 30 тысяч квартир общей стоимостью 36 миллиардов гривен.
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Он также добавил, что общая стоимость проекта с учетом выкупа квартир и строительства новых комплексов — около 69 миллиардов.
Тимошенко уточнил, что эти квартиры будут в собственности государства. «Как только будет отстроено жилье тех людей, которые проживают в этих квартирах, они будут возвращаться в государство и предоставляться тем людям, которые исторически были в больших очередях на жилье», — пояснил Тимошенко.

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По материалам: Укрінформ
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