Новая концепция застройки в Украине – как могут измениться цены на недвижимость — Finance.ua

Новая концепция застройки в Украине – как могут измениться цены на недвижимость

Сегодня 13:01 — Недвижимость

Война в Украине заставила задуматься над другой концепцией застройки — государство разрабатывает новые строительные нормы.

В будущем жилье будут возводить с укрепленными подземными паркингами, бомбоубежищами и модульными решениями. Конечно, это отразится и на стоимости недвижимости.

Архитекторы предлагают на подземных этажах в мирное время размещать кафе, выставочные залы или другие заведения, чтобы помещения были в хорошем состоянии, а на случай войны, бизнес должен будет освободить их под убежища.

Как говорят эксперты, застройщики будут стараться строить меньше многоэтажек, поскольку эвакуация людей с верхних этажей проблематична. Такие дома являются легкой мишенью для врага. Следовательно, основной акцент будут делать на невысокое жилье повышенной прочности.

Застройку будут вести поквартально — возводить постройки из модульных конструкций. В основу будут закладывать железобетонный каркас и готовые стеновые панели с окнами. Такие дома будут более устойчивыми, но и более дорогими — не менее 1000 долларов за кв. м в окрестностях Киева.

Для удорожания жилья будет несколько причин:

рост цен на стройматериалы;

повышение затрат на строительство подземных сооружений;

сложность с подведением коммуникаций из-за снижения этажности.

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