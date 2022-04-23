Новая концепция застройки в Украине – как могут измениться цены на недвижимость — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Новая концепция застройки в Украине – как могут измениться цены на недвижимость

Сегодня 13:01Недвижимость
111
Война в Украине заставила задуматься над другой концепцией застройки — государство разрабатывает новые строительные нормы.
В будущем жилье будут возводить с укрепленными подземными паркингами, бомбоубежищами и модульными решениями. Конечно, это отразится и на стоимости недвижимости.
Архитекторы предлагают на подземных этажах в мирное время размещать кафе, выставочные залы или другие заведения, чтобы помещения были в хорошем состоянии, а на случай войны, бизнес должен будет освободить их под убежища.
Читайте также
Как говорят эксперты, застройщики будут стараться строить меньше многоэтажек, поскольку эвакуация людей с верхних этажей проблематична. Такие дома являются легкой мишенью для врага. Следовательно, основной акцент будут делать на невысокое жилье повышенной прочности.
Застройку будут вести поквартально — возводить постройки из модульных конструкций. В основу будут закладывать железобетонный каркас и готовые стеновые панели с окнами. Такие дома будут более устойчивыми, но и более дорогими — не менее 1000 долларов за кв. м в окрестностях Киева.
Для удорожания жилья будет несколько причин:
  • рост цен на стройматериалы;
  • повышение затрат на строительство подземных сооружений;
  • сложность с подведением коммуникаций из-за снижения этажности.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам: Сьогодні
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.