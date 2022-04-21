Недвижимость в Киеве: взлетят ли цены после войны - мнение эксперта — Finance.ua
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Недвижимость в Киеве: взлетят ли цены после войны - мнение эксперта

Сегодня 21:00Недвижимость
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Недвижимость в Киеве: взлетят ли цены после войны - мнение эксперта
Как изменятся цены на недвижимость в Киеве после окончания войны, рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео.
«В целом Киев как столица регионов останется привлекательным городом с точки зрения как инвестиций так и приезда людей. Здесь легче найти работу, есть возможности по школам и по детским садикам и другим социальным объектам. Также здесь находятся все центральные госучреждения, поэтому достаточное количество людей будет стремиться в столицу, как это было до войны, как и сейчас, так и после войны», — отметил Алексей.
Относительно инвестиций. По словам Козырева, поскольку большое количество людей будет стремится в столицу и будет здесь жить, это дает дополнительный заработок владельцам жилья, которые сдают в аренду. Поэтому недвижимость Киева является перспективной, главное — ее состояние и качество, инфраструктура, которая есть рядом.

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«На первом этапе здесь „иностранцев“ все-таки не будет. Как бы тут ни происходили события с недвижимостью, в воюющей или послевоенной стране, где военные действия только закончились, на иностранные инвестиции в недвижимость я бы не рассчитывал. А с точки зрения местных игроков, иметь квартиру в столице — это всегда полезно и желающие всегда на это будут», — отметил эксперт.
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Цены на недвижимость. По прогнозу Козырева, цены вырастут. На этом скажется уровень инфляции (по прогнозам НБУ она может превысить 20% в этом году).
А в долларовом эквиваленте, скорее всего, цены просядут или произойдет их коррекция, которая приведет к тому, что цены в долларах снизятся.
Напомним, по данным не менее 30% инфраструктуры в стране сейчас разрушено, это тоже будет отражаться на спросе на жилье.
По словам эксперта, цены на рынке недвижимости будут зависеть и от того, в какой степени наши международные партнеры будут участвовать в восстановлении экономики Украины (в строительной отрасти, в том числе и по самому Киеву). В целом киевская недвижимость будет потенциально более привлекательна, чем в регионах.
Смотрите больше на видео:

Недвижимость в Киеве — взлетят ли цены после войны и какой бизнес открыть. Что с курсом валют

По материалам: Finance.ua
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