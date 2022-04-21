Недвижимость в Киеве: взлетят ли цены после войны - мнение эксперта — Finance.ua

Как изменятся цены на недвижимость в Киеве после окончания войны, рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео.
«В
целом Киев как столица регионов останется
привлекательным городом с точки зрения как
инвестиций так и приезда людей. Здесь легче найти работу, есть
возможности по школам и по детским
садикам и другим социальным объектам. Также
здесь находятся все центральные
госучреждения,
поэтому достаточное количество людей
будет стремиться в столицу, как это было
до войны, как и сейчас, так и после войны», — отметил Алексей.
Относительно
инвестиций. По словам Козырева, поскольку большое количество
людей будет стремится в столицу и будет здесь
жить, это дает дополнительный заработок
владельцам жилья, которые сдают в аренду. Поэтому недвижимость Киева
является перспективной, главное — ее
состояние и качество, инфраструктура,
которая есть рядом.
«На
первом этапе здесь „иностранцев“ все-таки
не будет. Как бы тут ни происходили
события с недвижимостью, в воюющей или
послевоенной стране, где военные действия
только закончились, на иностранные
инвестиции в недвижимость я бы не
рассчитывал. А
с точки зрения местных игроков, иметь
квартиру в столице — это всегда полезно
и желающие всегда на это будут», — отметил эксперт.
Цены
на недвижимость. По прогнозу Козырева,
цены вырастут. На этом скажется
уровень инфляции (по прогнозам НБУ она
может превысить 20% в этом году).
А в долларовом
эквиваленте, скорее всего, цены просядут
или произойдет их коррекция, которая
приведет к тому, что цены в долларах
снизятся.
Напомним, по данным не менее 30% инфраструктуры в стране сейчас разрушено, это тоже будет отражаться на спросе на жилье.
По словам эксперта, цены на рынке недвижимости будут зависеть и от того, в какой степени наши международные партнеры будут участвовать в восстановлении экономики Украины (в строительной отрасти, в том числе и по самому Киеву). В целом киевская недвижимость будет потенциально более привлекательна, чем в регионах.