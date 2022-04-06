Латвия заморозила недвижимость россиян более чем на 100 млн евро — Finance.ua
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Латвия заморозила недвижимость россиян более чем на 100 млн евро

Сегодня 10:12Фондовый рынок
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Латвия заморозила недвижимость россиян более чем на 100 млн евроЛатвия заморозила недвижимость россиян более чем на 100 млн евро
Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро, однако ожидается, что она может возрасти.
Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, сообщает Delfi.
Министр отметил, что замороженный автопарк также оценивается в несколько миллионов евро.
Борданс сообщил, что при этом не представлена информация об активах юридических лиц, которые могут оказаться еще более ценными. Среди этих активов могут быть в том числе различные опасные грузы в латвийских портах, о которых латвийское государство «должно позаботиться особым образом».
Как уже сообщалось, во вторник на заседании правительства обсуждалась возможность перенять в собственность государства попавшие под санкции российские предприятия, в том числе упомянутые опасные грузы.
Министр юстиции отметил, что если это будет сделано, то процесс должен быть максимально выгодным с экономической точки зрения — без увольнения работников и по возможности без потери стоимости активов.
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По материалам: Європейська правда
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