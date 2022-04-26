Каким будет максимальное возмещение за разрушенное или поврежденное жилье — Finance.ua

Каким будет максимальное возмещение за разрушенное или поврежденное жилье

Сегодня 13:00 — Личные финансы

Максимальная сумма компенсации за уничтоженное в результате российской агрессии жилье не будет превышать стоимости 150 м2 за один объект недвижимости.

Об этом сообщила Елена Шуляк, глава партии «Слуга народа».

Стоимость 1 м2 площади будет считаться по методике, которую разработает Кабинет Министров.

В свою очередь возмещение за поврежденную квартиру или дом не может быть больше компенсации за уничтоженное жилье.

Размер компенсации за уничтоженный объект строительства, в отношении которого получено право на выполнение строительных работ или его составной части, которая после принятия в эксплуатацию является самостоятельным объектом недвижимого имущества (квартиры, другого жилого помещения) определяется пропорционально проценту средств, фактически уплаченных получателем компенсации за соответствующий объект

В законопроекте также предусмотрели, что владельцы разрушенного жилья смогут самостоятельно выбрать, где получить новое жилье. Однако населенный пункт, где раньше проживал человек, и тот, где он хочет получить новое жилье, должны быть соразмерными по определенным характеристикам. В частности — по количеству населения.

Стоимость квадратных метров в мегаполисе и небольшом городе существенно отличаются. Поэтому чтобы государство могло компенсировать вам утраченное жилье — нужно выбрать населенный пункт, похожий на тот, где вы жили раньше.

Если же человек из небольшого городка все-таки захочет жить, например, в Киеве — мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Но у нас есть вера, что люди в основном будут возвращаться в свои дома.

Источниками для финансирования программы возмещения является фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры Украины в связи с вооруженной агрессией рф; международная техническая и возвратная или безвозвратная финансовая помощь; другие источники, не запрещенные законодательством Украины.

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