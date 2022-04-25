Шуляк рассказала детали законопроекта о возмещении разрушенного и поврежденного жилья — Finance.ua

Шуляк рассказала детали законопроекта о возмещении разрушенного и поврежденного жилья

Сегодня 15:00 — Личные финансы

Шуляк рассказала детали законопроекта о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, dsns.gov.ua

Законопроект № 7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, который на данный момент готовится ко второму чтению, предусматривает, что в случае гибели владельца жилья компенсацию могут получить его наследники. Если погибший владелец составил завещание, то право на наследство имеют лица, определенные в завещании.

Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Если завещания нет, наследование происходит в соответствии с законом. Так, наследники получают право на наследство поочередно (каждая следующая очередь наследников получает право на наследство в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследство, неприятия ими наследства или отказа от его принятия)», — объяснила она.

Шуляк рассказала, кто из наследников получает право на первоочередное наследование:

в первую очередь право на наследство имеют дети наследодателя;

во вторую очередь — родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так и со стороны матери;

в третью очередь — дядя и тетя наследодателя;

в четвертую — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства;

в пятую — другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства.

Справка Finance.ua:

с 19 апреля владельцы жилых домов, квартир и других жилых помещений могут подать заявление об уничтожении или повреждении своего жилья в результате военных действий на портале «Дія»;

по словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко, есть несколько путей для наполнения фонда, который будет работать на восстановление экономики и развитие Украины;

Кабинет министров выделил 2,743 млрд гривен для покрытия расходов за март 2022 г. владельцев жилых помещений частного жилого фонда, безвозмездно размещавших в этих помещениях внутренне перемещенных лиц. Средства предоставляются областным военным администрациям из резервного фонда государственного бюджета.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.