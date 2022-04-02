ВР упростила механизм получения компенсации ущерба, связанного с военным положением — Finance.ua
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ВР упростила механизм получения компенсации ущерба, связанного с военным положением

Вчера 12:05Казна и Политика
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Фото: ГСЧСФото: ГСЧС
Верховная Рада упростила механизм получения государственных средств на компенсацию ущерба, связанного с военным положением в Украине.
За соответствующий законопроект № 7221 проголосовали 320 народных депутатов, сообщается на сайте Верховной Рады.
Цель закона:
  • упростить механизм получения субъектами хозяйствования государственных средств на компенсацию ущерба, связанного с военным положением, и соблюдения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.
Для реализации этой цели вносятся соответствующие изменения в закон «О государственной помощи субъектам хозяйствования», в частности конкретизируются статьи, которые не применяются в период действия правового режима военного положения.
Отмечается, что документ «позволит соблюдать положения Соглашения об ассоциации, обеспечит упрощение и ускорит процедуру получения средствами ресурсов государства и местных ресурсов компенсации убытков, восстановления критической инфраструктуры».
Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон «Об аренде государственного и коммунального имущества», позволяющий установить особый порядок и условия аренды государственного имущества на время военного положения.

Справка Finance.ua:

  • ранее народный депутат Украины, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщала, что в Украине готовятся к выплатам компенсаций жителям страны за поврежденное и уничтоженное во время войны жилье;
  • с 30 марта украинцы могут подать заявку о поврежденном имуществе в «Дії».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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