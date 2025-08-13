Шуляк анонсировала новые инструменты поддержки бизнеса, пострадавшего от войны — Finance.ua

Шуляк анонсировала новые инструменты поддержки бизнеса, пострадавшего от войны
Глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк заявила, что украинский бизнес переживает сложнейший период из-за полномасштабной войны.
По данным CBRE Ukraine, только в Киеве в 2025 году уничтожено около 45 000 кв. м офисных площадей, а с начала войны — 170 000−180 000 кв. м, что составляет около 8% столичного рынка.
Среди последних громких потерь разрушен Винницкий завод GreenCool, который сотрудничал с международными брендами Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé.
По словам чиновника, несмотря на приоритетное финансирование обороны, критической инфраструктуры и жилья, бизнес нельзя оставлять без поддержки.
Комитет, который возглавляет Шуляк, собирает предложения от бизнес-ассоциаций и объединений по поддержке предприятий, пострадавших от войны, и готовит создание рабочей группы для наработки законодательных решений.
«Наша цель — сделать эту помощь системной и эффективной», — указала Шуляк.
Среди инструментов, которые можно применить уже сейчас, депутат назвала налоговые льготы, в частности, освобождение или отсрочку уплаты налогов для отдельных предприятий или территорий, а также региональные программы вроде киевской «5−7-9» с дополнительной компенсацией процентов по кредитам.
