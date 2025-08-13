Шуляк анонсировала новые инструменты поддержки бизнеса, пострадавшего от войны — Finance.ua

Шуляк анонсировала новые инструменты поддержки бизнеса, пострадавшего от войны Сегодня 09:36 — Недвижимость

Шуляк анонсировала новые инструменты поддержки бизнеса, пострадавшего от войны

Глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк заявила, что украинский бизнес переживает сложнейший период из-за полномасштабной войны.

Читайте также Как осенью изменятся цены на жилую недвижимость бизнес-класса

По данным CBRE Ukraine, только в Киеве в 2025 году уничтожено около 45 000 кв. м офисных площадей, а с начала войны — 170 000−180 000 кв. м, что составляет около 8% столичного рынка.

Среди последних громких потерь разрушен Винницкий завод GreenCool, который сотрудничал с международными брендами Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé.

Читайте также Налоговая показала, сколько украинцы уплатили налога за недвижимость

По словам чиновника, несмотря на приоритетное финансирование обороны, критической инфраструктуры и жилья, бизнес нельзя оставлять без поддержки.

Комитет, который возглавляет Шуляк, собирает предложения от бизнес-ассоциаций и объединений по поддержке предприятий, пострадавших от войны, и готовит создание рабочей группы для наработки законодательных решений.

«Наша цель — сделать эту помощь системной и эффективной», — указала Шуляк.

Среди инструментов, которые можно применить уже сейчас, депутат назвала налоговые льготы, в частности, освобождение или отсрочку уплаты налогов для отдельных предприятий или территорий, а также региональные программы вроде киевской «5−7-9» с дополнительной компенсацией процентов по кредитам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.