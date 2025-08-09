Как осенью изменятся цены на жилую недвижимость бизнес-класса — Finance.ua

Как осенью изменятся цены на жилую недвижимость бизнес-класса Сегодня 09:23 — Недвижимость

Как осенью изменятся цены на жилую недвижимость бизнес-класса

Во второй половине 2025 года рынок столичной недвижимости входит в фазу ожидания: большинство застройщиков фокусируются на завершении проектов с высоким уровнем готовности. Несмотря на всеобщее охлаждение активности на рынке, сегмент бизнес-класса демонстрирует стабильность, хотя и не без проблем.

2 со ссылкой на Property Times. Об этом пишет 3mсо ссылкой на Property Times.

В отличие от эконом- и комфорт-сегмента основной спрос здесь генерирует платежеспособная аудитория, которая частично использует недвижимость в качестве защитного актива.

Согласно исследованию компании CBRE Ukraine, во втором квартале 2025 года доля продаж в сегменте бизнес-класса в Киеве выросла до 22% всех сделок на первичном рынке, тогда как год назад этот показатель составлял всего 15%. Портал Dim. ria сообщал, что нынешним летом средняя стоимость квадратного метра в киевских новостройках бизнес-класса составляет примерно 80 448 грн/кв. м, что при нынешнем курсе доллара эквивалентно примерно $2000/кв. м.

«Киевский рынок сейчас сегментируется. В пригороде строят проекты эконом- и комфорт-класса со средней ценой $1000 за кв. м. В самом городе восстанавливается спрос на бизнес-класс, но судьба инвестиционных сделок остается невысокой, преобладает покупатель, который ищет жилье для себя и своей семьи. Цены на первичном рынке во многих случаях выше, чем в уже готовых домах на вторичке. При этом застройщики не могут продавать дешевле себестоимости, которая за время полномасштабной войны выросла почти на 200%», — отметили в девелоперской компании Greenville, реализующей несколько проектов бизнес-класса в Киеве.

Читайте также Такое жилье не хотят покупать: как изменился спрос на квартиры в 2025 году

Один из ключевых вызовов для девелоперов осенью 2025 года — девальвационные ожидания и рост стоимости стройматериалов, которые в бизнес-сегменте имеют значительно более высокую долю импорта. Согласно данным КБУ, средняя стоимость строительства одного квадратного метра за последние годы увеличилась на 20−30%. Министерство развития общин и территорий в 2024 году сообщало, что себестоимость строительства жилья в столице ежегодно растет на 16%.

Однако именно в бизнес-сегменте девелоперы демонстрируют наибольшую гибкость: пересматривают подходы к планированию, добавляют функциональное наполнение, развивают концепцию автономности с инфраструктурой внутри жилых комплексов.

Аналитики R&B Group в своем обзоре за июнь 2025 г. указывают, что средний уровень готовности проектов бизнес-класса, которые выставлены на продажу в Киеве, сейчас составляет 62%, что значительно выше, чем в комфорт-классе (38%). Это подтверждает тезис, что покупатели склонны вкладываться в объекты высокой степени готовности, даже если это дороже.

Читайте также Квартира или дом: преимущества и недостатки

Прогнозы на осень остаются сдержанными: большинство столичных застройщиков откладывает старт новых проектов. Ожидается, что рынок бизнес-класса сохранит статус менее уязвимого к колебаниям, однако конкуренция за покупателя будет оставаться высокой.

По прогнозам ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в сегменте бизнес-класса в Киеве до конца октября 2025 года может достигнуть $2200−2300 за кв. м в зависимости от района, уровня готовности и наличия инфраструктуры в ЖК. Это примерно на 8−10% больше, чем в июне 2025 года. Основными драйверами роста остаются ограниченное предложение, рост стоимости строительства и спрос на «готовое и безопасное».

3m2 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.