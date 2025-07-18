Штрафов от ТЦК не будет: что изменится (мнение юристов) — Finance.ua
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Штрафов от ТЦК не будет: что изменится (мнение юристов)

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Штрафов от ТЦК не будет: что изменится (мнение юристов)
Штрафов от ТЦК не будет: что изменится (мнение юристов)
С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации № 3633-IX, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней должны были установить свои военно-учетные данные.
Об этом пишет телеграм-канал «Ты ж ЮРИСТ».
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Крайним сроком для уточнения таких данных было 16 июля 2024 года.
Согласно статье 38 КУоАП, административное представление о совершении в особый период правонарушения, предусмотренное статьями 210, 210−1 кодекса, может быть изложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.
Следовательно, 17 июля 2025 года истекает годовалый срок для привлечения к админответственности за несвоевременное уточнение военно-учетных данных, и ТЦК не должен штрафовать украинцев за это нарушение.
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Как указывают юристы: «Поэтому, если в ином случае ТЦК составит постановление о необновлении военно-учетных данных после 17 июля 2025 года — у вас есть все основания для его обжалования и отмены в судебном порядке на основании истечения сроков привлечения к админответственности по ст. 38 КУоАП».
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Ранее в приложении Резерв+ появился новый сервис — уплата штрафов онлайн. Военнообязанные могут оплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных до 16 июля 2024 г. онлайн со скидкой 50%.
«Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту из документа в приложении», — говорится в сообщении.
В первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных.
По материалам:
Finance.ua
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