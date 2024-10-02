Шрафов на 7,2 млн грн: сколько водителей оштрафовали в Киеве в сентябре за нарушение ПДД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шрафов на 7,2 млн грн: сколько водителей оштрафовали в Киеве в сентябре за нарушение ПДД

Технологии&Авто
27
Шрафов на 7,2 млн грн: сколько водителей оштрафовали в Киеве в сентябре за нарушение ПДД
Шрафов на 7,2 млн грн: сколько водителей оштрафовали в Киеве в сентябре за нарушение ПДД
Инспекция по парковке ставит рекорды. Управление (инспекция) по парковке продолжает активно работать, чтобы транспортная ситуация в столице улучшалась, а жизнь водителей облегчалась.
Об этом пишет Департамент территориального контроля Киева.
Шрафов на 7,2 млн грн: сколько водителей оштрафовали в Киеве в сентябре за нарушение ПДД
В этом месяце нам удалось установить три абсолютных рекорда за пять лет существования инспекции, а именно:
  • 1548 — наибольшее количество постановлений в день.
  • 24 417 — наибольшее количество постановлений в месяц.
  • 6,6 млн грн — топовая сумма поступлений от оплат за парковку за месяц.
Кроме впечатляющих рекордов также:
  • 24 417 водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД:
  • ﻿﻿8 983 — за неоплату парковки,
  • ﻿﻿15 434 — за нарушение ПДД;
  • 5 887 автомобилей были временно задержаны на штрафплощадку;
  • 7,2 млн грн поступило в местный бюджет за оплату штрафов водителями.
Читайте также
Напомним, в июле 18 678 водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД. Из них 6 613 водителей оштрафовали за неоплату парковки, а 12 065 водителей — за нарушение ПДД. Всего в июле инспекторами было проведено 14 519 проверок оплат парковки.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9092−3, запрещающий инспекторам по парковке эвакуацию авто. Также поднимаются штрафы за нарушение правил парковки.
  • В соответствии с проектом закона запрещается эвакуация автомобилей инспектором по парковке во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение. Однако такие полномочия получат работники уполномоченных подразделений Национальной полиции.
  • 22 апреля в Киеве возобновили оплату за парковку. Парковка на муниципальных паркингах будет платной с 08:00 до 22:00. В другое время в будни, а также круглосуточно в субботу и воскресенье парковка остается бесплатной;
  • тарифы на парковку в столице: 1 зона: центральные улицы вокруг Крещатика — 35 ₴/час; 2 зона: большой центр от Шулявки до Печерска — 25 ₴/час; 3 зона: остальной город — 5 ₴/час;
  • штрафы за неоплаченную парковку в столице: зона 1: 700 ₴/сутки; зона 2: 500 ₴/сутки; зона 3: 100 ₴/сутки.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.