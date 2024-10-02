Шрафов на 7,2 млн грн: сколько водителей оштрафовали в Киеве в сентябре за нарушение ПДД — Finance.ua

Шрафов на 7,2 млн грн: сколько водителей оштрафовали в Киеве в сентябре за нарушение ПДД Сегодня 10:33 — Технологии&Авто

Шрафов на 7,2 млн грн: сколько водителей оштрафовали в Киеве в сентябре за нарушение ПДД

Инспекция по парковке ставит рекорды. Управление (инспекция) по парковке продолжает активно работать, чтобы транспортная ситуация в столице улучшалась, а жизнь водителей облегчалась.

Об этом пишет Департамент территориального контроля Киева.

В этом месяце нам удалось установить три абсолютных рекорда за пять лет существования инспекции, а именно:

1548 — наибольшее количество постановлений в день.

24 417 — наибольшее количество постановлений в месяц.

6,6 млн грн — топовая сумма поступлений от оплат за парковку за месяц.

Кроме впечатляющих рекордов также:

24 417 водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД:

﻿﻿8 983 — за неоплату парковки,

﻿﻿15 434 — за нарушение ПДД;

5 887 автомобилей были временно задержаны на штрафплощадку;

7,2 млн грн поступило в местный бюджет за оплату штрафов водителями.

Напомним , в июле 18 678 водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД. Из них 6 613 водителей оштрафовали за неоплату парковки, а 12 065 водителей — за нарушение ПДД. Всего в июле инспекторами было проведено 14 519 проверок оплат парковки.

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Справка Finance.ua:

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9092−3, запрещающий инспекторам по парковке эвакуацию авто. Также поднимаются штрафы за нарушение правил парковки.

В соответствии с проектом закона запрещается эвакуация автомобилей инспектором по парковке во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение. Однако такие полномочия получат работники уполномоченных подразделений Национальной полиции.

22 апреля в Киеве возобновили оплату за парковку. Парковка на муниципальных паркингах будет платной с 08:00 до 22:00. В другое время в будни, а также круглосуточно в субботу и воскресенье парковка остается бесплатной;

тарифы на парковку в столице: 1 зона: центральные улицы вокруг Крещатика — 35 ₴/час; 2 зона: большой центр от Шулявки до Печерска — 25 ₴/час; 3 зона: остальной город — 5 ₴/час;

штрафы за неоплаченную парковку в столице: зона 1: 700 ₴/сутки; зона 2: 500 ₴/сутки; зона 3: 100 ₴/сутки.

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