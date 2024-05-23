В Украине увеличат штрафы за неправильную парковку — Finance.ua

В Украине увеличат штрафы за неправильную парковку Сегодня 08:02 — Личные финансы

В Украине увеличат штрафы за неправильную парковку

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9092−3 , запрещающий инспекторам по парковке эвакуацию авто. Также поднимаются штрафы за нарушение правил парковки.

Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк в Telegram. Это решение поддержали 234 нардепа.

В соответствии с проектом закона запрещается эвакуация автомобилей инспектором по парковке во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение. Однако такие полномочия получат работники уполномоченных подразделений Национальной полиции.

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Авторы документа отмечают, что во время воздушной тревоги водители вынуждены быстро покидать транспортные средства для поиска укрытия, часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах соответствующего населенного пункта.

«В таком случае, с нравственной и моральной точки зрения недопустимо требовать от водителей не нарушать правила остановки или стоянки, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственной жизни и здоровье, а не о соблюдении ПДД», — сказано в документе.

Суммы штрафов

Документ также увеличивает суммы штрафов:

за остановку или стоянку авто на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью, а также за создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим лиц с инвалидностью, могут наказывать штрафами в размере 1700 гривен;

за остановку или стоянку на местах, предназначенных для авто, оснащенных электрическими двигателями — 850 гривен.

Справка Finance.ua:

22 апреля в Киеве возобновили оплату за парковку. Парковка на муниципальных паркингах будет платной с 08:00 до 22:00. В другое время в будни, а также круглосуточно в субботу и воскресенье парковка остается бесплатной;

тарифы на парковку в столице: 1 зона: центральные улицы вокруг Крещатика — 35 ₴/час; 2 зона: большой центр от Шулявки до Печерска — 25 ₴/час; 3 зона: остальной город — 5 ₴/час;



штрафы за неоплаченную парковку в столице: зона 1: 700 ₴/сутки; зона 2: 500 ₴/сутки; зона 3: 100 ₴/сутки;

в городском приложении Киев Цифровой стал доступным сервис по поиску свободных мест на паркингах.



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