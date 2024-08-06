Штрафы за парковку: в Киеве в июле оштрафовали более 18 тыс. водителей — Finance.ua

Штрафы за парковку: в Киеве в июле оштрафовали более 18 тыс. водителей Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Штрафы за парковку: в Киеве в июле оштрафовали более 18 тыс. водителей

Как сообщил Департамент территориального контроля города Киева, в июле 18 678 водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД.

Из них 6613 водителей оштрафовали за неоплату парковки, а 12 065 водителей — за нарушение ПДД.

В июле инспекторами было проведено 14 519 проверок оплат парковки.

«5,5 миллиона гривен поступило в городской бюджет от уплаченных штрафов», — говорится в сообщении.

Напомним, еще 22 апреля в Киеве возобновили оплату за парковку. Парковка на муниципальных паркингах будет платной с 08:00 до 22:00. В другое время в будни, а также круглосуточно в субботу и воскресенье парковка остается бесплатной.

Тарифы на парковку в столице:

1 зона: центральные улицы вокруг Крещатика — 35 ₴/час;

2 зона: большой центр от Шулявки до Печерска — 25 ₴/час;

3 зона: остальной город — 5 ₴/час.

Суммы штрафов:

за остановку или стоянку авто на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью, а также за создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим лиц с инвалидностью, могут наказывать штрафами в размере 1700 гривен;

за остановку или стоянку на местах, предназначенных для авто, оснащенных электрическими двигателями — 850 гривен.

Также напомним, в городском приложении Киев Цифровой стал доступным сервис по поиску свободных мест на паркингах. Чтобы проверить наличие мест, необходимо открыть карту паркингов в приложении и выбрать нужный.

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