Шмыгаль рассказал, сколько денег предоставил ЕС Украине с начала большой войны — Finance.ua

Шмыгаль рассказал, сколько денег предоставил ЕС Украине с начала большой войны Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Шмыгаль рассказал, сколько денег предоставил ЕС Украине с начала большой войны

На сегодняшний день Европейский Союз — ключевой донор бюджета Украины. Наше государство получило 50 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«За 35 месяцев полномасштабной войны мы привлекли от ЕС и европейских стран в государственный бюджет уже более 50 млрд долларов», — говорится в сообщении.

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По словам Шмыгаля, в этом году Украина получила от европейских партнеров первые 3 млрд евро, которые будут обеспечены доходами от замороженных активов рф.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла , что помощь Украине от Евросоюза уже составила почти 130 миллиардов евро.

Больше всего помощи в 2024 году поступило от ЕС — 16,2 млрд евро (эквив. 17,3 млрд долл. США). На 2024−2027 годы бюджетная поддержка от ЕС прежде всего предоставляется по инструменту Ukraine Facility, общая сумма которого составляет 50 млрд евро: 38,3 млрд евро бюджетной поддержки (кредиты и гранты), почти 7 млрд евро по инвестиционной составляющей.

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