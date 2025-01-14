Шмыгаль рассказал, сколько денег предоставил ЕС Украине с начала большой войны — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал, сколько денег предоставил ЕС Украине с начала большой войны

Казна и Политика
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Шмыгаль рассказал, сколько денег предоставил ЕС Украине с начала большой войны
Шмыгаль рассказал, сколько денег предоставил ЕС Украине с начала большой войны
На сегодняшний день Европейский Союз — ключевой донор бюджета Украины. Наше государство получило 50 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«За 35 месяцев полномасштабной войны мы привлекли от ЕС и европейских стран в государственный бюджет уже более 50 млрд долларов», — говорится в сообщении.
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По словам Шмыгаля, в этом году Украина получила от европейских партнеров первые 3 млрд евро, которые будут обеспечены доходами от замороженных активов рф.
Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что помощь Украине от Евросоюза уже составила почти 130 миллиардов евро.
Больше всего помощи в 2024 году поступило от ЕС — 16,2 млрд евро (эквив. 17,3 млрд долл. США). На 2024−2027 годы бюджетная поддержка от ЕС прежде всего предоставляется по инструменту Ukraine Facility, общая сумма которого составляет 50 млрд евро: 38,3 млрд евро бюджетной поддержки (кредиты и гранты), почти 7 млрд евро по инвестиционной составляющей.
По материалам:
Finance.ua
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