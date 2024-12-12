Шмыгаль назвал страну, которая оказала наибольшую помощь Украине среди стран ЕС — Finance.ua
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Шмыгаль назвал страну, которая оказала наибольшую помощь Украине среди стран ЕС

Казна и Политика
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Шмыгаль назвал страну, которая оказала наибольшую помощь Украине среди стран ЕС
Шмыгаль назвал страну, которая оказала наибольшую помощь Украине среди стран ЕС
Общая помощь Германии для Украины составляет 37 млрд евро, что является наибольшей поддержкой среди европейских государств.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме.
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«Общая помощь Германии для Украины составляет 37 млрд евро, это больше всего среди всех европейских государств. Мы ценим это. Спасибо немецкому правительству за государственные программы инвестиционных и экспортных гарантий для работы бизнеса на украинском рынке», — сказал глава украинского правительства.
По его словам, уже предоставлено 53 инвестиционных гарантии для немецких проектов в Украине на общую сумму почти 382 млн евро.
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«Хочу это подчеркнуть — 53 инвестиционных гарантии для немецких инвесторов. Это очень важный момент, о котором просил немецкий бизнес. И правительство Германии пошло на этот шаг для поддержки немецкого бизнеса», — подчеркнул премьер-министр.
Шмыгаль поблагодарил немецкий бизнес за поддержку Украины, заметив, что «после полномасштабного вторжения ни одна немецкая компания не покинула украинский рынок».
Он добавил, что десятки немецких фирм продолжают инвестировать в Украину.
По материалам:
Укрінформ
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