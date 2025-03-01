Шмыгаль объяснил, почему стоит покупать украинские товары — Finance.ua

Шмыгаль объяснил, почему стоит покупать украинские товары
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что экономический патриотизм усиливает обороноспособность государства и что сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Как поддерживают отечественных производителей
Он отметил, что государство отдает приоритет украинским производителям и поддерживает украинских производителей.
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В частности, предоставляя гранты, льготные кредиты, индустриальные парки, компенсации, субсидии и регуляторные послабления.
Премьер подчеркнул, что каждому, кто готов инвестировать в украинскую экономику и производство в Украине, правительство готово помогать.
«У нас есть десятки разных программ, но все они объединены единой идеей. Сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары. Поддерживать своих. Потому что экономический патриотизм — это усиление нашей обороноспособности и нашего государства», — добавил он.
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Напомним, Кабмин приступил к финансированию госпрограмм в рамках экономической платформы «Сделано в Украине».
Выделенные средства будут направлены, в частности, на программы развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, программ компенсаций стоимости сельхозтехники и оборудования. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 февраля 2025 года.
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