Шмыгаль объяснил, почему стоит покупать украинские товары — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль объяснил, почему стоит покупать украинские товары

Казна и Политика
26
Шмыгаль объяснил, почему стоит покупать украинские товары
Шмыгаль объяснил, почему стоит покупать украинские товары
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что экономический патриотизм усиливает обороноспособность государства и что сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как поддерживают отечественных производителей

Он отметил, что государство отдает приоритет украинским производителям и поддерживает украинских производителей.
Читайте также
В частности, предоставляя гранты, льготные кредиты, индустриальные парки, компенсации, субсидии и регуляторные послабления.
Премьер подчеркнул, что каждому, кто готов инвестировать в украинскую экономику и производство в Украине, правительство готово помогать.
«У нас есть десятки разных программ, но все они объединены единой идеей. Сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары. Поддерживать своих. Потому что экономический патриотизм — это усиление нашей обороноспособности и нашего государства», — добавил он.
Читайте также
Напомним, Кабмин приступил к финансированию госпрограмм в рамках экономической платформы «Сделано в Украине».
Выделенные средства будут направлены, в частности, на программы развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, программ компенсаций стоимости сельхозтехники и оборудования. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 февраля 2025 года.
Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

👉 Пройти опрос

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.