Из-за вмешательства государства производители могут уйти с украинского рынка — экс-министр Сегодня 10:30 — Фондовый рынок

Бывший министр здравоохранения Олег Мусий предостерег, что чрезмерное государственное вмешательство в фармацевтический рынок может сделать качественное лекарство недоступным для украинцев. Особенно это касается инновационных препаратов, которые иностранным производителям и так сложно регистрировать в Украине из-за экономических и логистических трудностей.

«Фармация и рынок фармацевтических препаратов настолько стали рыночным и независимым от государства, что вмешательство в него как раз может подвергнуть людей тому, что лекарства, которые необходимы, перестанут быть доступными», — сказал Мусий в комментарии УНН.

По мнению экс-министра, наибольшую угрозу представляют ограничения, касающиеся новейших медикаментов, только начинающих появляться в Украине. Мусий пояснил, что у производители уже сейчас нет достаточной мотивации для их регистрации из-за сложных экономических условий и проблем с логистикой, а введение дополнительных регуляторных барьеров может и вовсе заставить их отказаться от присутствия на украинском рынке.

Мусий отметил, что из-за войны и массовой миграции количество потребителей в Украине существенно сократилось, что влияет на ценовую политику производителей. Он также пояснил, что в странах ЕС, где действует общеобязательное медицинское страхование, из-за чего стоимость лекарства значительно ниже, поскольку государство гарантирует их закупку для пациентов.

«Именно поэтому очень много лекарств западного производства, которые являются качественными, как правило, они в странах, начиная от Италии, заканчивая Словакией или Польшей, они дешевле, чем у нас, потому что это гарантированный государством рынок сбыта определенной крупной партии лекарств, которые включены в протоколы, которые покрывает медицинская страховка в любом случае. И у врачей нет проблем с их назначением… Поэтому любое вмешательство государства насильно, не изучив детали вопроса, всегда приводит к тому, что очень много лекарств становится невыгодно продавать», — подытожил Мусий.

УНН По материалам:

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