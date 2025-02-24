Как вернуть товар, приобретенный в кредит — Finance.ua

Как вернуть товар, приобретенный в кредит Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как вернуть товар, приобретенный в кредит

При покупке товаров в кредит потребитель наделен правами и обязанностями, установленными Законом Украины «О защите прав потребителей» с особенностями, определенными Законом Украины «О потребительском кредитовании».

Об этом напомнили специалисты «Защиты прав потребителей».

Одной из таких особенностей является норма статьи 15 Закона Украины «О потребительском кредитовании», согласно которой потребитель имеет право в течение 14 календарных дней со дня заключения договора о потребительском кредите отказаться от договора о потребительском кредите без объяснения причин, в том числе в случае получения им денежных средств.

Что еще нужно знать

О намерении отказаться от договора о потребительском кредите потребитель уведомляет кредитодателя в письменной форме (в бумажном виде или в виде электронного документа, созданного согласно требованиям, определенным Законом Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте») до истечения 14-дневного срока со дня заключения договора о потребительском кредите.

Таким образом, если потребитель решил обменять/вернуть в порядке статьи 9 Закона Украины «О защите прав потребителей» товар надлежащего качества, приобретенный в кредит, он должен в первую очередь обратиться к кредитодателю с заявлением об отказе от договора о потребительском кредите, а затем к продавцу с заявлением о возврате товара.

При этом, согласно статье 5 Закона Украины «О потребительском кредитовании», государственное регулирование и надзор в сфере потребительского кредитования осуществляет Национальный банк Украины.

Госпродпотребслужба и другие государственные органы осуществляют контроль за деятельностью участников рынка потребительского кредитования и получают от них информацию в пределах полномочий, определенных законом.

Напоминаем, если ваши права как потребителя нарушены, и предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей — обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы. Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона Украины «О защите прав потребителей»

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