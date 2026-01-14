Шмыгаль назвал приоритеты работы Министерства энергетики
Новоназначенный министр энергетики и первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его главной задачей в должности является усиление устойчивости энергосистемы в условиях постоянных атак со стороны россии.
«Моя ключевая задача в должности — поскорее пройти острую фазу энергетического кризиса», — написал он.
По его словам, ключевые решения в энергетике должны приниматься в ускоренном режиме с четкой координацией между всеми ответственными структурами.
Восстановление инфраструктуры
Шмыгаль подчеркнул, что первоочередной приоритет — восстановление разрушенной генерации, подстанций и распределительных сетей, а также формирование резерва мощностей и критически важного оборудования.
Также среди шагов в этом направлении:
- создание на прифронтовых территориях так называемых «энергетических батальонов», укомплектованных специалистами, обеспеченных техникой и надежной защитой;
- внедрение доплат энергетикам и ремонтным бригадам;
- восстановление газодобычи, восстановление поврежденных газораспределительных станций и газопроводов, резервные схемы газоснабжения для критических потребителей, повышение надежности газохранилищ.
«Можем привлекать больше энергетической помощи и финансирования. Будем помогать тем городам и общинам, которые сами не способны вытянуть эти задачи», — написал Шмыгаль.
Повышение устойчивости энергосистемы
Вторым приоритетом Шмыгаль назвал усиление защиты энергетической инфраструктуры. В это входят следующие пункты:
- расширение проекта по установлению РЭБ и систем ПВО с участием энергетических предприятий;
- продолжение строительства защиты для энергетических объектов;
- развитие децентрализованной генерации.
Модернизация и евроинтеграция
Третьим стратегическим направлением министр определил модернизацию отрасли. Среди запланированных шагов:
- разработка новых месторождений, привлечение инвестиций и развитие государственно-частного партнерства;
- запуск цифрового приложения «Единая платежка» для улучшения услуг, информирования и обратной связи;
- завершение интеграции в европейское энергетическое пространство.
Отдельно Шмыгаль отметил необходимость модернизации линий электропередачи на границе с ЕС, увеличении трансформаторной мощности и строительстве новых интерконнекторов.
«Ситуация сложная, но система работает. Спасибо энергетикам, коммунальщикам, инженерам, всем ремонтным бригадам. Каждому, кто ежедневно возвращает свет и тепло», — подытожил Шмыгаль.
Как мы сообщали ранее, 14 января после неудачного голосования накануне Верховная Рада все же поддержала назначение Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики.
