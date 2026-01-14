Шмыгаль назвал приоритеты работы Министерства энергетики Сегодня 16:55

Новоназначенный министр энергетики и первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его главной задачей в должности является усиление устойчивости энергосистемы в условиях постоянных атак со стороны россии.

«Моя ключевая задача в должности — поскорее пройти острую фазу энергетического кризиса», — написал он.

По его словам, ключевые решения в энергетике должны приниматься в ускоренном режиме с четкой координацией между всеми ответственными структурами.

Восстановление инфраструктуры

Шмыгаль подчеркнул, что первоочередной приоритет — восстановление разрушенной генерации, подстанций и распределительных сетей, а также формирование резерва мощностей и критически важного оборудования.

Также среди шагов в этом направлении:

создание на прифронтовых территориях так называемых «энергетических батальонов», укомплектованных специалистами, обеспеченных техникой и надежной защитой;

внедрение доплат энергетикам и ремонтным бригадам;

восстановление газодобычи, восстановление поврежденных газораспределительных станций и газопроводов, резервные схемы газоснабжения для критических потребителей, повышение надежности газохранилищ.

«Можем привлекать больше энергетической помощи и финансирования. Будем помогать тем городам и общинам, которые сами не способны вытянуть эти задачи», — написал Шмыгаль.

Повышение устойчивости энергосистемы

Вторым приоритетом Шмыгаль назвал усиление защиты энергетической инфраструктуры. В это входят следующие пункты:

расширение проекта по установлению РЭБ и систем ПВО с участием энергетических предприятий;

продолжение строительства защиты для энергетических объектов;

развитие децентрализованной генерации.

Модернизация и евроинтеграция

Третьим стратегическим направлением министр определил модернизацию отрасли. Среди запланированных шагов:

разработка новых месторождений, привлечение инвестиций и развитие государственно-частного партнерства;

запуск цифрового приложения «Единая платежка» для улучшения услуг, информирования и обратной связи;

завершение интеграции в европейское энергетическое пространство.

Отдельно Шмыгаль отметил необходимость модернизации линий электропередачи на границе с ЕС, увеличении трансформаторной мощности и строительстве новых интерконнекторов.

«Ситуация сложная, но система работает. Спасибо энергетикам, коммунальщикам, инженерам, всем ремонтным бригадам. Каждому, кто ежедневно возвращает свет и тепло», — подытожил Шмыгаль.

Как мы сообщали ранее, 14 января после неудачного голосования накануне Верховная Рада все же поддержала назначение Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики.

