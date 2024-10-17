Сферы, где больше всего выросли зарплаты — Finance.ua

Сферы, где больше всего выросли зарплаты Сегодня 14:06 — Личные финансы

Сферы, где больше всего выросли зарплаты

Государственная служба статистики сообщает, что в Украине средняя заработная плата выросла на 22,1% в 2024 году. Особенно быстро работодатели повысили оплату труда в трех сферах.

Так, больше всего зарплата изменилась в сторону повышения в сфере авиационного транспорта. Компании работают за границей, продолжают работу и аэропорты для поддержки состояния инфраструктуры с целью быстрого возобновления рейсов после войны, когда откроют небо для полетов.

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Сотрудникам авиатранспорта в среднем платят 43,4 тыс. грн. Оплата труда по сравнению с вторым кварталом текущего года выросла на 46%.

Далее следует почтовая и курьерская деятельность. Там фиксируют стремительные темпы роста зарплаты. За год в отрасли среднюю оплату труда повысили на 42,7%, до более чем 16 тыс. грн.

На третьей строчке сфер с наибольшими темпами роста зарплаты — «оказание других видов услуг» (различные услуги). Зарплату повысили на 38% до 24,2 тыс. грн.

Выросли существенно также зарплаты в сфере строительства. Там платят специалистам на 37,6% больше.

Самые низкие темпы роста зарплаты — в отраслях искусство, спорт, развлечения и отдых, где платят 15,1 тыс. грн. Показатель на 9% больше против прошлого года.

Кому еще больше всего платят в октябре

По информации Государственной службы занятости, на Едином портале вакансий среди самых высоких зарплат по состоянию на 17 октября следующие:

полицейский полиции особого назначения — 125 тыс. грн в Киеве;

инспектор пограничной службы — 125 тыс. грн в Краматорске;

финансовый аудитор — 112,75 тыс. грн во Львове;

грузчик на производство — 143 тыс. грн в Одессе;

инженер-программист — 110 тыс. грн в Киеве;

специалист по разработке и тестированию программного обеспечения — 110 тыс. грн в Киеве.

Напомним, из-за ретроспективного повышения налогов с 1 октября бизнес начинает переводить работников «в тень».

В период с января по август 2024 года рынок труда Украины претерпел значительные изменения. По данным аналитики OLX Работа, растет количество активных вакансий и медианная зарплата, но падает количество откликов от соискателей работы.

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