Сербия подписала с США стратегическое соглашение в энергетике, чтобы снизить зависимость от российской нефти и газа — Finance.ua

Сербия подписала с США стратегическое соглашение в энергетике, чтобы снизить зависимость от российской нефти и газа Сегодня 12:38 — Энергетика

Сербия может снизить свою зависимость от российских энергоресурсов за счет развития партнерства с США. Хотя президент Александр Вучич пытается поддерживать хорошие отношения с москвой, Белград все активнее ищет сотрудничества с Западом. Недавно Сербия закупила французские истребители вместо российских.

Представители США и Сербии подписали в Вашингтоне соглашение о стратегическом сотрудничестве в энергетике, сообщил Госдепартамент

Соглашение расширит возможности для инвестиций американских компаний в энергетический сектор Сербии, в частности, в области зеленой энергетики, что укрепит стратегическое партнерство между двумя странами.

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«Это поможет Сербии диверсифицировать и нарастить электрогенерацию и поддержать рост своей экономики», — заявил заместитель госсекретаря Хосе Фернандес.

Сейчас «Газпром» поставляет Сербии газ по цене, которую сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета по сотрудничеству Ненад Попович в августе назвал «лучшим в Европе».

«Сербия действительно имеет очень выгодный контракт по газу с российской федерацией, это решение вашего президента… Это помогает Сербии развивать свою экономику», — сказал Попович.

При этом госкомпания «Србиягаз» договорилась с «Газпромом» об увеличении поставок зимой с 6 млн до 11 млн куб. м в сутки.

Договор на поставку газа в Сербию действует до марта 2025 года, пишет The Moscow Times. В начале сентября владимир путин говорил, что намерен обсудить его продление с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В заявлении офиса Вулина о газовых переговорах ничего не говорилось.

Сербия сделала важный шаг к улучшению партнерства с США и обеспечению долгосрочной энергетической безопасности, заявил после подписания документа в Вашингтоне министр иностранных дел Марко Джурич.

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Партнерство Сербия активно развивает и со странами Евросоюза, в который намерена вступить. В конце августа Вучич во время визита в Белград президента Франции Эммануэля Макрона подписал с ним контракт на закупку 12 истребителей Rafale на сумму 2,7 млрд евро.

Макрон назвал соглашение «стратегическим изменением» в пути, по которому идет Сербия.

Также во время визита было подписано еще более десяти экономических соглашений, в том числе о проведении оценки возможного развития атомной энергетики в стране.

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