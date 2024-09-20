Rolls-Royce построит атомные электростанции в Чехии — Finance.ua

Rolls-Royce построит атомные электростанции в Чехии Сегодня 18:39 — Энергетика

Rolls-Royce построит атомные электростанции в Чехии

Rolls-Royce выиграл соглашение о строительстве малых модульных атомных электростанций в Чехии.

Об этом сообщает Financial Times.

Британская аэрокосмическая и оборонная группа обошла шесть других конкурентов для подписания соглашения с государственной компанией ČEZ Group.

Rolls-Royce находится на пути к получению первого заказа от европейского правительства на строительство малых ядерных реакторов после того, как он был избран лучшим поставщиком в конкурсе, который проводился под наблюдением чешского правительства.

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Переговоры по окончательному согласованию контрактных условий еще продолжаются, и соглашение все еще подлежит согласованию с регуляторными органами.

Первый реактор планируется построить вблизи южночешской атомной электростанции Темелин, и, вероятно, он будет построен в середине 2030-х годов.

Сообщается, что проект Rolls-Royce с малым модульным реактором, который будет иметь мощность 470 МВт, относительно большой для этого типа реакторов. Обычно они имеют мощность менее 300 МВт.

Економічна Правда По материалам:

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