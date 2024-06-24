Rolls-Royce выпустил гибридный двигатель для танков — Finance.ua

Rolls-Royce выпустил гибридный двигатель для танков 24.06.2024, 01:32 — Технологии&Авто

Rolls-Royce выпустил гибридный двигатель для танков

Производитель промышленных моторов Rolls-Royce создал новый гибридный V10 мощностью 1 475 л.с., который будет использоваться в бронетехнике.

Силовой агрегат относится к военным двигателям Series 199 от Rolls-Royce Holdings. Этот холдинг никакого отношения к автомобильному бренду Rolls Royce в структуре BMW Group не имеет.

Военная бронетехника массой от 50 до 70 тонн, которая использует силовые агрегаты Rolls-Royce, будет иметь аккумуляторно-электрические силовые агрегаты, которые недавно продемонстрированы на оборонной выставке Eurosatory 2024.

По словам руководителя отдела разработки военных двигателей и систем в Rolls-Royce Power Systems Кристиана Вольфа, Rolls-Royce объединил дизельный двигатель V10 с аккумуляторно-электрическим приводом. Помимо увеличения мощности, использование гибридной системы также помогает лучше скрывать танки от тепловизоров.

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Rolls-Royce не вдавался в подробности, но подтвердил, что мотор работает на дизельном топливе и может быть дополнен гидравлическими агрегатами, воздушными компрессорами и электрогенераторами. Сейчас он выдает 1475 л.с. или 1100 кВт, но это не предел. Производитель заявил о разработке 1600-сильного силового агрегата.

Гибридная система полезна не только тихим ходом. Она помогает в ускорении и скоростном вождении, что является важным фактором для военного автомобиля.

Телеканал 24 По материалам:

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