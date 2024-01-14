Rolls-Royce заявил о рекордных продажах авто в 2023 году — Finance.ua

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Rolls-Royce заявил о рекордных продажах авто в 2023 году

Фондовый рынок
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Rolls-Royce заявил о рекордных продажах авто в 2023 году
Rolls-Royce заявил о рекордных продажах авто в 2023 году
Производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce в понедельник отчитывался о «невероятном» 2023 годе с рекордными продажами и ростом спроса на полностью электрическую модель Spectre.
Об этом сообщает Euronews.
В 2023 году Rolls-Royce, принадлежащий BMW, поставил клиентам 6032 автомобиля, что чуть больше предыдущего рекорда компании в 2022 году с 6021 проданным автомобилем.
Большие объемы продаж были обусловлены спросом на модели Cullinan, Ghost и Phantom, а также на электрическую модель Spectre, уточнили в компании.
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Продажи Rolls-Royce были самыми высокими в США, крупнейшем рынке автопроизводителя, далее следуют Китай и Гонконг, где спрос упал после поздней отмены ограничений из-за пандемии Covid-19.
Продажи в Европе, включая Великобританию, также подверглись рекордному росту. На Ближнем Востоке повышение спроса на люксовые автомобили связывают с запросом на сложную индивидуальную работу над внутренним и внешним дизайном, тогда как в Южной Корее — с повышением спроса на предметы роскоши, добавили в Rolls-Royce.
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Новый исполнительный директор компании Крис Браунидж назвал 2023 год еще одним «невероятным» годом для Rolls-Royce с высокими показателями продаж во всех регионах и во всех моделях.
«Особенно приятно видеть огромный интерес и спрос на Spectre, что поддерживает решение принять смелую, полностью электрическую стратегию для предстоящей разработки и производства моделей», — заявил Браунидж.
По материалам:
Укрінформ
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