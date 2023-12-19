Rolls-Royce может построить ряд миниАЭС в Украине, — СМИ Сегодня 18:32 — Технологии&Авто

Rolls-Royce может построить ряд миниАЭС в Украине, — СМИ

Компания Rolls-Royce ведет переговоры с ДТЭК о строительстве в Украине миниатомных электростанций. В частности, речь идет о разработке малых модульных реакторов (SMR) на объектах, которые сейчас эксплуатируются угольными электростанциями, пишет The Telegraph.

Сообщается, что Rolls-Royce и украинская компания изучают возможность переоборудования под SMR до восьми украинских угольных электростанций. Две из них расположены на временно оккупированной территории.

По словам главного исполнительного директора ДТЭК Максима Тимченко, возобновляемые источники энергии позволяют повысить уровень энергетической безопасности в стране, поскольку отдельные ветряные турбины сложнее поразить ракетами, чем крупные угольные электростанции. В то же время он отметил, что большая часть электроэнергии также должна будет поступать из менее нестабильных источников, таких как АЭС.

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«Мы пытаемся найти способ установить эти SMR. С нашей стороны, у нас достаточно большая мощность угольных электростанций, и мы ведем переговоры с Rolls-Royce SMR об их переоборудовании», — сказал Тимченко в комментарии СМИ.

Как отмечают журналисты, SMR от Rolls-Royce представляют собой новую и коммерчески непроверенную технологию. Компания-разработчик планирует внедрить ее не раньше 2030 года. Ожидается, что первой страной, где появится такая станция, станет Великобритания.

В Rolls-Royce также подтвердили информацию о переговорах по установке SMR в Украине. В компании подчеркнули, что детали этих переговоров — «коммерческая тайна».

Фокус По материалам:

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