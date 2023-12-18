«Энергоатом» подписал с Westinghouse соглашение на покупку реакторной установки для Хмельницкой АЭС — Finance.ua
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«Энергоатом» подписал с Westinghouse соглашение на покупку реакторной установки для Хмельницкой АЭС

Энергетика
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«Энергоатом» подписал с Westinghouse соглашение на покупку реакторной установки для Хмельницкой АЭС
«Энергоатом» подписал с Westinghouse соглашение на покупку реакторной установки для Хмельницкой АЭС, Фото: mev.gov.ua
Президент «Энергоатома» Петр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока № 5 Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Энергоблок будет строиться по американской технологии АР1000.
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«Таких реакторов не было в Украине, их нет на постсоветском пространстве, пока нет в Европе. Это одна из самых прогрессивных технологий в атомной энергетике, которая позволяет поддерживать системы безопасности атомных станций даже в случае блэкаутов и отсутствия дизель-генераторов или других систем питания», — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, подписанием этих договоренностей Украина продолжает реализацию курса в полный отход от советско-российских технологий в атомной энергетике, а также усиливает сотрудничество в этом направлении с американскими партнерами.
По словам Котина, получение этого оборудования имеет важное значение для украинской энергосистемы, поскольку фактическая мощность блоков АР1000 составляет 1100 МВт, тогда как самые мощные в Украине атомные блоки — 1000 МВт.
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«Мы достигли очень важного этапа в процессе, который был начат еще в 2021 году во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского. И я благодарен, что мы получили поддержку правительства и Минэнерго, в частности, в принятии тех решений, которые позволили подписать эти контракты», — отметил президент «Энергоатома».
Он добавил, что строительство соответствующих мощностей начнется сразу же после принятия Верховной Радой необходимого закона.
Патрик Фрагман в свою очередь отметил, что технология АР1000 является одной из самых перспективных в мире.
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В Минэнерго напомнили, что 22 ноября 2021 года ГП «НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse подписали два соглашения о сотрудничестве с целью реализации пилотного проекта по строительству энергоблоков АР1000 на площадке Хмельницкой АЭС.
20 января 2023 года правительство своим распоряжением согласовало предложения Минэнерго о разработке ТЭО строительства ядерной установки с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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