Фонд поддержки энергетики Украины: объем взносов составил 390 миллионов евро — Finance.ua
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Фонд поддержки энергетики Украины: объем взносов составил 390 миллионов евро

Энергетика
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Фонд поддержки энергетики Украины: объем взносов составил 390 миллионов евро
Фонд поддержки энергетики Украины: объем взносов составил 390 миллионов евро
Международные партнеры продолжают активно участвовать в работе Фонда поддержки энергетики Украины. В последние недели грантовые взносы в Фонд поступили от Швейцарии, Бельгии, Германии и Агентства США по международному развитию (USAID).
Кроме того, взносы анонсировали Великобритания (более 16 миллионов евро) и Германия (на общую сумму свыше 33 миллионов евро). Также Грантовое соглашение с Секретариатом Энергетического Сообщества об очередном грантовом взносе в Фонд на сумму около 7 миллионов евро заключила Дания.
Таким образом, общий объем обязательств спонсоров в Фонд поддержки энергетики Украины составил 390 миллионов евро.
«Враг не оставляет попыток атаковать украинскую инфраструктуру. Наши военные вместе с энергетиками делают все возможное для защиты энергетических объектов. За средства Фонда поддержки энергетики Украины закупается оборудование для наших энергетических компаний, чтобы как можно быстрее восстанавливать электро- и теплоснабжение потребителям всей страны», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Следует отметить, что на счет Фонда фактически перечислено 229 миллионов евро от 18 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные суммы — анонсированные и формализованные взносы, поступление которых ожидается в ближайшее время.
При Минэнерго функционирует рабочая группа по организации гуманитарной помощи в энергетической отрасли, которая работает над запросами компаний топливно-энергетического комплекса о необходимом оборудовании.
Закупки соответствующего оборудования производятся по международным стандартам прозрачности Агентством США по международному развитию (USAID). В рамках имплементации Фонда уже заключены контракты о закупке на сумму около 114 миллионов евро.
По материалам:
Finance.ua
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