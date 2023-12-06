Представлен эксклюзивный роскошный Rolls-Royce (фото) — Finance.ua
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Представлен эксклюзивный роскошный Rolls-Royce (фото)

Технологии&Авто
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Представлен эксклюзивный роскошный Rolls-Royce (фото)
Представлен эксклюзивный роскошный Rolls-Royce (фото), Фото: Ares Modena
Rolls-Royce Phantom получил новую эксклюзивную версию Ares Coupe. К роскошному седану присоединилось люксовое четырехместное купе.
Об этом сообщается на сайте итальянской компании Ares Modena.
Именно это ателье выполнило тюнинг Rolls-Royce Phantom — это не разработка британского бренда, а отдельный проект. В общей сложности выпустят всего несколько таких купе, причем заказчик должен сначала купить Rolls-Royce Phantom в кузове седан и предоставить его для переработки.
Молдинги купе покрыты позолотой
Молдинги купе покрыты позолотой, Фото: Ares Modena
Нынешний Rolls-Royce Phantom, в отличие от предшественника, не имеет двухдверной версии. К тому же купе Rolls-Royce Wraith сняли с производства (его заменил электрокар Spectre), поэтому в Ares Modena решили создать такое авто самостоятельно.
Все кузовные панели у Rolls-Royce Phantom Phantom Ares Coupe новые и выполнены из легкого карбона. Однако купе все равно весит 2,6 тонны.
В салоне появились бронзовые акценты
В салоне появились бронзовые акценты, Фото: Ares Modena
Хотя купе Rolls-Royce Phantom и выполнено в стилистике седана, у него другая линия крыши и открывающаяся против движения широкая дверь. Авто предложат только в черном и белом цветах с бронзовой окраской капота, а молдинги на боковинах инкрустированы натуральным золотом. Также установлены огромные 24-дюймовые колеса.
В салоне Rolls-Royce Phantom Phantom Ares Coupe установлены четыре отдельных кресла и изменена отделка. Его будут выполнять с учетом пожеланий клиентов, но обязательным атрибутом станут бронзовые акценты.
Внутри установлены четыре отдельных кресла
Внутри установлены четыре отдельных кресла, Фото: Ares Modena
Силовой агрегат остался без изменений. Купе Rolls-Royce Phantom оснащено 6,75-литровым V12 твин-турбо на 571 л. с. и 8-ступенчатой ​​автоматической КПП.
По материалам:
Фокус
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