Сентябрьское повышение цен на топливо будет минимальным — эксперт Сегодня 09:28 — Личные финансы

Сентябрьское повышение цен на топливо будет минимальным — эксперт

Повышение стоимости горючего в сентябре после роста акцизов будет почти незаметным для потребителей, за исключением автогаза.

Такой прогноз сделал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По словам эксперта, в стране было гораздо больше разговоров о якобы существенном влиянии постепенного приведения топливных акцизов в нормы Евросоюза, чем ожидаемых реальных последствий.

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«Дело в том, что с 1 сентября акциз на бензин возрастает на 1,5 гривны, на дизтопливо — менее чем на 2 грн за литр. Больше рост — на 5 гривен — будет на сжиженный газ. Что касается бензина и дизеля — вообще не факт, что мы увидим какие-то изменения, поскольку речь пойдет об „обыденных“ рыночных колебаниях, которых потребитель обычно даже не замечает», — пояснил Куюн.

К тому же цена на нефть на мировых рынках в последние дни опустилась ниже 80 долларов за баррель, тогда как месяц назад достигала 87 долларов.

«И если бы новый акциз заработал, например, не с 1 сентября, а с 1 августа, то, уверен, мы вообще не увидели бы никаких изменений на стелах. Ведь закупочная стоимость упала, акциз вырос — соответственно, они будут компенсировать друг друга. Возможно, даже было бы еще дальнейшее снижение цен», — считает эксперт.

Более существенным будет повышение стоимости автогаза. Но использование этого топлива, однако, останется гораздо выгоднее, чем бензина.

«Это позволит и далее устанавливать на автомобилях газобаллонное оборудование. Да, экономия будет уже не такой, как прежде, но все равно будет оставаться существенной», — спрогнозировал Куюн.

Что касается цен в долгосрочной перспективе, то за четыре года (процесс повышения акцизов рассчитан до 2028 года) налоговая нагрузка на горючее возрастет на 7−9 гривен. Но это не обязательно приведет к тому же повышению цен.

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«Сейчас стоимость горючего в Украине высокая. В частности, потому, что у нас действует новая система поставок через западную границу. Это очень дорогая логистика, думаю, на 3−4 гривны дороже, чем поставки традиционными (до войны) путями. Если же нам не нужно будет тысячи километров везти горючее бензовозами, в то же время поставляя его танкерами в Одессу или порт Южный, у нас будет короче логистическое плечо и меньше себестоимость транспортировки», — пояснил директор группы А-95.

Конкретные цифры, какой может быть стоимость топлива через два-три года, Куюн не назвал. Все, по его словам, будет больше зависеть от мировой цены и от валютного курса, чем от размера акцизных платежей. В случае возникновения дополнительных угроз для ценовой стабильности правительство и парламент могут в любой момент приостановить или отсрочить предусмотренное действующим законодательством повышение акцизов.

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Укрінформ По материалам:

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