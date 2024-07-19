В Украине возобновили проверки качества топлива на АЗС — Finance.ua

В Украине возобновили проверки качества топлива на АЗС
Государственная экологическая инспекция 16 июля впервые с начала большой войны возобновила внеплановые проверки качества топлива на АЗС.
Об этом сообщает Госэкоинспекция.
«Такие внеплановые проверки возобновлены недавно в связи с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Украины от 07 ноября 2023 г. № 1167 к Постановлению КМУ № 303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения», — проинформировали в пресс-службе.
Там также объяснили, что будут внепланово проверять АЗС в течение периода военного положения при наличии угрозы жизни и здоровью человека. Также если речь идет о защите окружающей природной среды и обеспечении безопасности государства.
В Госэкоинспекции отметили, что первую в Украине проверку качества горючего с начала российского полномасштабного вторжения провели на АЗС около пгт Гоща в Ровенской области.
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