В Украине возобновили проверки качества топлива на АЗС — Finance.ua

В Украине возобновили проверки качества топлива на АЗС Сегодня 11:14 — Энергетика

Государственная экологическая инспекция 16 июля впервые с начала большой войны возобновила внеплановые проверки качества топлива на АЗС.

Об этом сообщает Госэкоинспекция.

«Такие внеплановые проверки возобновлены недавно в связи с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Украины от 07 ноября 2023 г. № 1167 к Постановлению КМУ № 303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения», — проинформировали в пресс-службе.

Там также объяснили, что будут внепланово проверять АЗС в течение периода военного положения при наличии угрозы жизни и здоровью человека. Также если речь идет о защите окружающей природной среды и обеспечении безопасности государства.

В Госэкоинспекции отметили, что первую в Украине проверку качества горючего с начала российского полномасштабного вторжения провели на АЗС около пгт Гоща в Ровенской области.

Економічна Правда По материалам:

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