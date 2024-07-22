Повышение цен на топливо: сколько средств это даст на финансирование ВСУ — Finance.ua

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Повышение цен на топливо: сколько средств это даст на финансирование ВСУ

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Повышение цен на топливо: сколько средств это даст на финансирование ВСУ
Повышение цен на топливо: сколько средств это даст на финансирование ВСУ
Верховная Рада приняла закон о повышении цены на бензин и газ. Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что законопроект предусматривает постепенное повышение акцизов до 2028 года с целью уравнять их с действующим в ЕС уровнем.
Это часть евроинтеграционных обязательств Украины. Собранные средства пойдут в поддержку Вооруженных сил Украины, ожидаемые поступления составят 2,7 млрд грн ежемесячно уже в этом году.

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«Мы предусмотрели график повышения акцизов до 2028 года с целью уравнять эти акцизы на топливо с действующими в ЕС акцизами. Это одно из наших евроинтеграционных обязательств. В то же время сегодня нашей стране нужны средства на финансирование армии. Именно поэтому правительство мобилизует все существующие у нас резервы и направляет эти средства на Вооруженные силы. Этот законопроект только в этом году принесет в среднем ежемесячно 2,7 млрд грн дополнительных средств в бюджет», — отметил парламентарий.
Он добавил, что повышение акцизов на бензин и дизель будет примерно на 1,5−2 грн за литр.
«Это тот вклад, который все мы сделаем для финансирования наших защитников. Выбирая между двумя дополнительными гривнами за литр и зарплатами военных, я всегда принимаю решение в пользу военных зарплат. И каждый из украинцев, искренне верящих в наше государство, примет такое решение», — считает политик.
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Политик подчеркнул, что ценообразование на горючее зависит от цены на нефть и соотношения спроса и предложения, а акцизный налог оказывает незначительное влияние на стоимость топлива.
«Когда мы возвращали акцизы до мирных довоенных ставок, то увидели, что это никак не повлияло на стоимость топлива, и об этом почему-то сейчас все забыли. Так что новые размеры ставок акцизного налога на горючее — это необходимое сегодня для государства решение, которое мы ответственно принимаем перед следующими поколениями», — подытожил народный депутат.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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