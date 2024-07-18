Украинцам готовят повышение налогов: правительство уже разрабатывает законопроект — Finance.ua

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Украинцам готовят повышение налогов: правительство уже разрабатывает законопроект

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Украинцам готовят повышение налогов: правительство уже разрабатывает законопроект
Украинцам готовят повышение налогов: правительство уже разрабатывает законопроект
Кабинет министров готовится принять законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов. В частности, военный сбор возрастет с нынешних 1,5% до 5% и более в отдельных случаях.
Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя комитета ВР по финансам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
По его словам, правительственный законопроект предлагает ряд изменений в Налоговый кодекс Украины. В частности, предусматривается повышение ставки военного сбора с доходов до 5%.
Документ также предусматривает уплату военного сбора в размере 5% ФЛПами — плательщиками единого налога 1, 2 и 4 группы. ФЛП — плательщики единого налога 3 группы будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.
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Для юридических лиц (плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы) военный сбор составит 1% от дохода.
Другие новшества законопроекта:
  • военный сбор в размере 5% от стоимости банковских металлов будут платить юридические и физические лица, которые проводят операции по приобретению у банков банковских металлов;
  • 30% стоимости реализованных ювелирных изделий будут платить предприятия, учреждения и организации и ФЛП, которые занимаются розничной торговлей ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней;
  • уплата 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, которые обретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине (кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству);
  • уплата 5% от дохода с продажи недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года совершена ​​продажа одного объекта недвижимости;
  • уплата 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи.
Законопроект также предусматривает установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, которые ведут деятельность по розничной торговле горючим, в размере 0,5 минимальной заработной платы в расчете на 1 кубический метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа.
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Кроме того, устанавливается специфическая ставка акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр сладкого напитка. По словам Железняка, ожидаемый эффект от повышения налогов составит 140 млрд грн.
Следует отметить, что правительство должно подать соответствующий законопроект в Верховную Раду, где он должен пройти два чтения. Только после этого его сможет подписать президент.

Справка Finance.ua:

  • 18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на горючее, которым предусмотрено постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.
  • Ранее в Украине обсуждали повышение налогов из-за серьезного дефицита государственного бюджета в части военных расходов. В частности, обсуждалось повышение военного сбора до 5%, распространение его на ФЛП и повышение НДС с 20% до 23%.
  • Большинство украинцев считают нецелесообразным повышение налогов и считают, что такое повышение, если это произойдет, может привести к росту нелегального рынка продукции.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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