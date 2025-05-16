Сенаторы США представили законопроект, который запрещает Штатам признавать украинские земли частью рф — Finance.ua

Сенаторы США представили законопроект, который запрещает Штатам признавать украинские земли частью рф Сегодня 15:28

Сенаторы США представили законопроект, который запрещает Штатам признавать украинские земли частью рф

Двое американских сенаторов-демократов Майкл Беннет и Дик Дурбин представили законопроект, запрещающий США признавать претензии рф на суверенитет над Крымом или любой другой захваченной украинской территорией.

Об этом сообщила пресс-служба Беннета.

Помимо Беннета и Дурбина, соавтором законопроекта выступил сенатор США Джефф Меркли.

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Беннет отметил, что более трех лет украинцы борются против неоправданной и непровоцированной агрессии рф, однако «недальновидная политика администрации Трампа продолжает поощрять путина и диктаторов по всему миру ослаблять Украину и ухудшать отношения США с надежными союзниками по всему миру».

«Ради национальной безопасности США и демократии во всем мире наша поддержка Украины должна оставаться непоколебимой. Этот законопроект подтверждает, что Соединенные Штаты никогда не капитулируют и не признают претензии россии на суверенитет над Крымом и другими насильственно захваченными украинскими территориями», — сказал Беннет.

Дурбин напомнил, что Трамп обещал в случае его избрания президентом закончить войну россии против Украины за один день, однако прошло уже более 100 дней его президентства, а россия продолжает войну.

«И вместо того, чтобы прекратить войну, Дональд Трамп оттолкнул и запугивает наших союзников по всему миру. Поскольку президент Трамп продолжает вести переговоры, подрывающие свободу Украины и доверие к Америке, Конгресс обязан действовать в соответствии с Конституцией. Этот законопроект подтверждает нашу преданность украинскому народу и четко дает понять, что Соединенные Штаты никогда не признают суверенные украинские территории частью россии», — сказал он.

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В пресс-службе Беннета напомнили, что в прошлом месяце политик представил законопроект о введении санкций против россии и субъектов, поддерживающих российскую агрессию против Украины, если россия откажется вести добросовестные мирные переговоры или снова атакует Украину после достижения такого мира. В марте Беннет и другие члены Финансового комитета Сената потребовали от президента Трампа продлить торговые ограничения в отношении россии, предусмотренные Конгрессом. В сентябре он призвал администрацию Байдена разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным целям в россии.

Укрінформ По материалам:

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